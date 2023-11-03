Palantir轉虧為盈 調升財測

Palantir第3季財報超出分析師預期，並調升全年營收財測。營收成長17%達5.58億元，而去年同期為4.78億元。淨利為7200萬元，合每股3分，而去年同期為淨虧損1.239億元。美國商業收入年增33%，美國商業客戶數量年增37%，從132家增至181家。

Uber和Lyft 3.28億和解訴訟

紐約州總檢察長詹姆斯(Letitia James)辦公室表示，Uber和Lyft同意總共支付3.28億元，和解有關網約車公司非法剋扣司機工資以及未能在紐約州提供強制性帶薪病假的指控。Uber將支付2.9億元，Lyft將支付3800萬元。州總檢察長辦公室表示，這是該州史上最大工資盜竊和解案。

認列過期疫苗 莫德納 虧損

莫德納第3季財報大幅虧損，該製藥商認列大量過期新冠疫苗。新冠疫苗是其唯一上市銷售的產品。雖然對該藥物的需求直線下降，莫德納當季總收入仍超出華爾街預期。然而，其明年前景低於分析師的預測。本季淨虧損36.3億元或每股9.53元。去年同期為淨利10.4億元或每股2.53元。

禮來業績超標 大砍獲利財測

由於對其糖尿病藥物Mounjaro的強勁需求，禮來公司第3季營收和調整後獲利超出預期；但由於主要與近期收購相關的費用，大幅削減全年獲利財測。截至9月30日當季，禮來公司虧損5740萬元或每股6分，而去年同期為獲利14.5億元或每股1.61元。不計一次性項目，該公司每股獲利10分

Peloton虧損超標 看淡假日

Peloton上季虧損超出預期且對假期預期持平。截至9月30日當季淨虧損為1.593億元，合每股44分，超過預期的虧損34分；而去年同期為虧損4.085億元，合每股1.2元。銷售額從去年同期的6.165億元降至5.955億元。預計假日季營收將在7.15至7.5億元之間，比去年同期中位數下降8%。

App 成長強勁 Block業績佳

金融科技公司Block第3季業績超出分析師預期，並且Cash App和Square營收均強勁成長。調整後EBITDA為4.77億元，去年同期為3.27億元。支付平台Cash App及其銷售點套件Square成長尤為強勁。Cash App營收為35.8億元，年增34%；Square營收年增12%，達19.8億元。