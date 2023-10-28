英特爾財測 本季重返成長

英特爾公布財測，本季營收將重返成長，達高於市場預期的146億至156億美元。(路透)

美國晶片 大廠英特爾（Intel）上季營收與獲利、以及本季財測均優於市場預期，顯示個人電腦（PC）市場復甦比預期還要好，維持樂觀看待中國大陸市場，激勵股價27日在美股早盤大漲逾7%，並帶動同業超微（AMD）股價漲2%。

英特爾26日公布，第3季營收較去年同期減少8%至142億美元，為連七季出現年減幅，但季比成長9%；淨利年比銳減71%至3.1億美元，每股盈餘41美分，高於預估。毛利率為45.8%，與去年同期持平，反映英特爾在大幅支出以扭轉頹勢之際，也撙節成本有成。

上季包含筆電和桌機處理器的客戶運算事業群營收年減3%至79億美元，網路及邊緣運算事業群銷售下降32%到15億美元，都高於預估。資料中心和AI 事業群營收下滑10%到38億美元，則略低於預期。主要生產自駕車零組件的子公司Mobileye是亮點，銷售成長18%到5.3億美元。

英特爾預期，本季營收將重返成長，介於146億~156億美元，經調整後每股盈餘44美分，經調整後毛利率再提高到46.5%，也都高於分析師預測。

執行長基辛格表示，隨著庫存達到正常回準，PC銷售「令人安心地高於預期」，認為在上季過後，本季頭幾周PC市場回歸健全，但配備人工智慧（AI）效能的PC要到明年才能大幅提振財務。

財務長辛斯納也說，英特爾所有事業的表現都優於預期，以PC為首。他表示，英特爾上季持續流失資料中心晶片市站，但代號Emrrald Rapids和Sierra Forest的下一代資料中心晶片將如期在明年推出。

面對美國最新的出口管制措施，基辛格說：「我們確實相信我們在中國將有大量機會，會繼續在當地廣泛部署我們的產品，同時遵循（法令）並和（商務部）工業與安全局合作」。

不過，英特爾的轉型計畫還在早期階段，儘管PC市場好轉，營收仍低於一年前，除了面對超微和輝達 （Nvidia）的競爭，還要在AI晶片市場追趕輝達。

基辛格坦承，過去幾季以來，一些產業支出都在中央處理器（CPU）和加速器繪圖晶片（GPU）之間移轉，伺服器市場也持續打消庫存，「隨著我們進入第4季，我們看到了正常化的跡象」，「雖然我們為迄今進展所鼓舞，我們知道眼前還有非常多的工作要做」。

彭博分析師指出，英特爾上季財報和本季財測顯示PC復甦優於預期，通路的較舊而較低價產品持續消化，有望帶動銷量和平均售價提高。