我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遺書字條、頭部中彈…緬因槍手陳屍林中細節曝光 疑開槍自殺

李尚福被拔、李克強去世 中國政壇震盪曝「習家軍」面臨內鬥

英特爾財測 本季重返成長

編譯季晶晶／綜合報導
英特爾公布財測，本季營收將重返成長，達高於市場預期的146億至156億美元。(路透)
英特爾公布財測，本季營收將重返成長，達高於市場預期的146億至156億美元。(路透)

美國晶片大廠英特爾（Intel）上季營收與獲利、以及本季財測均優於市場預期，顯示個人電腦（PC）市場復甦比預期還要好，維持樂觀看待中國大陸市場，激勵股價27日在美股早盤大漲逾7%，並帶動同業超微（AMD）股價漲2%。

英特爾26日公布，第3季營收較去年同期減少8%至142億美元，為連七季出現年減幅，但季比成長9%；淨利年比銳減71%至3.1億美元，每股盈餘41美分，高於預估。毛利率為45.8%，與去年同期持平，反映英特爾在大幅支出以扭轉頹勢之際，也撙節成本有成。

上季包含筆電和桌機處理器的客戶運算事業群營收年減3%至79億美元，網路及邊緣運算事業群銷售下降32%到15億美元，都高於預估。資料中心和AI事業群營收下滑10%到38億美元，則略低於預期。主要生產自駕車零組件的子公司Mobileye是亮點，銷售成長18%到5.3億美元。

英特爾預期，本季營收將重返成長，介於146億~156億美元，經調整後每股盈餘44美分，經調整後毛利率再提高到46.5%，也都高於分析師預測。

執行長基辛格表示，隨著庫存達到正常回準，PC銷售「令人安心地高於預期」，認為在上季過後，本季頭幾周PC市場回歸健全，但配備人工智慧（AI）效能的PC要到明年才能大幅提振財務。

財務長辛斯納也說，英特爾所有事業的表現都優於預期，以PC為首。他表示，英特爾上季持續流失資料中心晶片市站，但代號Emrrald Rapids和Sierra Forest的下一代資料中心晶片將如期在明年推出。

面對美國最新的出口管制措施，基辛格說：「我們確實相信我們在中國將有大量機會，會繼續在當地廣泛部署我們的產品，同時遵循（法令）並和（商務部）工業與安全局合作」。

不過，英特爾的轉型計畫還在早期階段，儘管PC市場好轉，營收仍低於一年前，除了面對超微和輝達（Nvidia）的競爭，還要在AI晶片市場追趕輝達。

基辛格坦承，過去幾季以來，一些產業支出都在中央處理器（CPU）和加速器繪圖晶片（GPU）之間移轉，伺服器市場也持續打消庫存，「隨著我們進入第4季，我們看到了正常化的跡象」，「雖然我們為迄今進展所鼓舞，我們知道眼前還有非常多的工作要做」。

彭博分析師指出，英特爾上季財報和本季財測顯示PC復甦優於預期，通路的較舊而較低價產品持續消化，有望帶動銷量和平均售價提高。

晶片 AI 輝達

上一則

諾貝爾得主Romer：Fed瘋了才再升息

下一則

景氣復甦緩慢 台半導體產值估減12%

延伸閱讀

美股早盤／業績報喜 英特爾飆漲11% 帶動那指反彈0.8%

美股早盤／業績報喜 英特爾飆漲11% 帶動那指反彈0.8%
英特爾財報／本季營收展望樂觀 PC晶片復甦強化獲利

英特爾財報／本季營收展望樂觀 PC晶片復甦強化獲利
Nvidia要攻PC處理器晶片了 基於安謀技術 英特爾股價嚇崩3%

Nvidia要攻PC處理器晶片了 基於安謀技術 英特爾股價嚇崩3%
英特爾衝AI PC 宏碁、華碩等台廠沾光

英特爾衝AI PC 宏碁、華碩等台廠沾光

熱門新聞

房貸利率上探8%，房市前景十分悲觀。（路透）

房市已經夠糟 但接下來可能糟

2023-10-22 21:47
巴菲特近40年前首次在美國全國電視網亮相，當時所提供的投資建議，至今依然受用。 （路透）

「股神」巴菲特1985年電視首秀 八大金句至今都受用

2023-10-23 08:50
儘管市場對美債殖利率近來節節高升感到恐慌，但其實債市更像是回到2000年代之前的情況。 路透

美債市回到20多年前 未來走向？歷史有答案

2023-10-23 14:02
Google母公司字母（Alphabet）最新財報顯示，雲端事業成長不如預期。 （路透）

谷歌母公司重挫…史指跌破關鍵門檻 那指8個月來最糟

2023-10-25 16:54
聯準會（Fed）為了把通膨率打回2%目標，一直鍥而不捨地升息。市場揣測，利率「更高、更久」的情況，可能要到高利率讓經濟某重要環節不堪壓力而斷裂，才會逼Fed反手降息。(路透)

美債殖利率何時降？要看信用市場「這環節」能撐多久

2023-10-25 10:55
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。圖／路透

伊爾艾朗批Fed官員：加劇債市不穩定的亂源

2023-10-21 15:15

超人氣

更多 >
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機
最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局
緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中