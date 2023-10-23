「股神」巴菲特1985年電視首秀 八大金句至今都受用

巴菲特近40年前首次在美國全國電視網亮相，當時所提供的投資建議，至今依然受用。 （路透）

「股神」巴菲特 1985年接受美國公共電視台（PBS）訪問，據悉是他首度在全國電視網亮相，提供投資 建議，儘管當時他身家和知名度都沒現在這麼高，但令人訝異的是其投資理念一以貫之。以下是巴菲特當年在PBS上提出的金句：

第一條守則

巴菲特說：「投資的第一條守則是不要虧損，第二條守則是不要忘記第一條。如果你用遠低於實際價值的價格買進標的，且大量買進，基本上不會虧錢。」

投資經理人最重要的特質

他說，最重要的是性格特質而非智商。在投資上不必非常聰明，不需要會玩三維西洋棋或具備高超橋牌技藝等等，需要的是性格穩定，不能因為與眾人走在同條路上或背道而馳而感到興奮，投資就必須要思考，這不是在做民調。

多數投資人搞錯的事

那就是，不以參與企業經營的思維持股。投資是否從價值觀點出發，可觀察是否在乎明天會不會開市，「如果你投資了安全的良好標的，就算股市休市五年你也不在乎」。

關於查看股價

股價就只是股價，可以時常查看觀察股價是否異常高或低，但這與企業的經營狀況無關，從財報數據才能見端倪，而非股價，「我寧願在不知道股價的情況下，先評估股票或企業，讓我在定價時不受股價影響，之後才看股價與我的定價是否有很大落差」。

奧馬哈對上華爾街

關於奧馬哈（巴菲特的波克夏公司所在地），他說，「相信與否，我們這可收到信件、期刊、及所有決策所需的訊息。有別與華爾街，你會發現，不會有50個人上前在你耳邊低語，討論下午該做什麼事」。

關於華爾街，他說，「如果我待在華爾街，我可能比現在窮上許多，在華爾街會接受太多刺激，如果你聽到很多消息，注意力會變短暫，無益於長期獲利」。

錯過市場趨勢

「我不必在每場競賽中賺錢，我的意思是，我不會知道可可豆的價格走向，很多事情我不懂，也許這很糟。但你知知道的，我為何要懂這一切？我又沒這麼努力。」

等待「紅中球」

投資不會被三振出局，「投手在那一直投球，但你不必每球都揮棒打擊。也許這球投得很甜，但你得到的資訊不夠充足，所以不必揮擊。你可以在那等投手投出數千顆球，終於等到你想要、且設定好的那顆紅中球，然後全力揮擊」。

擇時進出市場

「如果我得到一個參與企業經營的機會，那麼我周二、周六、選舉年或某個時間買進會有什麼差別嗎？這不是商人買進企業時的思維，所以買股時為何要想這些？因為買股就是持有公司的一部分。」