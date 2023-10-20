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美債殖利率5%時代誰要買股？「大賣空」原型艾斯曼大買這類股票

編譯湯淑君／綜合外電
美國10年期公債殖利率眼看就要升上5%，投資報酬與股票相比既有競爭力，且投資風險幾乎等於零，可能降低股票的投資吸引力。（美聯社）
美國10年期公債殖利率眼看就要升上5%，投資報酬與股票相比既有競爭力，且投資風險幾乎等於零，可能降低股票的投資吸引力。（美聯社）

美國10年期公債殖利率眼看就要升上5%，此刻買進美債這個全球最安全的投資工具，獲得的報酬將是2007年來最高，那麼，現在還有理由投資股市嗎？尤其在美股看來搖搖欲墜的時刻。

電影「大賣空」原型人物艾斯曼（Steve Eisman）接受華爾街日報訪問時表示，他正趁殖利率一飛沖天之際錢進債券，是他踏入金融圈以來頭一遭；同時，他也大買舊經濟型股票，搶搭美國政府大舉支出的獲利列車。

這位Neuberger Berman投資組合經理人形容，他現在的投資主題是「老派的復仇」，聚焦於營建股、公用事業股、工業股和原物料股。

為什麼？他解釋：「美國祭出產業政策，是數十年來首見。這些錢還沒花下去，而且是政府支出，不會只持續一周。」他認為，這項利多題材尚未充分反映在任何股票價位上。

不過，艾斯曼建議避開「投資不得」的銀行股，也看壞不合時宜的「超高速成長」（hypergrowth）型股票。

他指出，銀行股看來便宜，但銀行股展望可能不會改善多少。銀行業者必須支付存戶更高的利率，面臨經濟衰退的前景，監管法規趨嚴又削弱其投資魅力，這還未把銀行體系可能面臨威脅的風險算進去。

艾斯曼在2008年美國房市泡沫爆裂掀起全球金融海嘯之前，靠做空美國房地產市場大賺一筆，一戰成名。2015年電影「大賣空」上映，片中主角馬克鮑姆刻劃的原型人物正是艾斯曼，更讓他聲名大噪。

投資 殖利率 股票

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