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財經簡訊

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新用戶大增 AT&T上修財測

無線電信商AT&T上修全年自由現金流財測，因促銷和手機升級的推動，上季用戶增幅超出預期。該公司預計全年自由現金流約165億元，高於先前預測的160億元以上。截至9月的第3季每月淨增加46.8萬名無線電話付費用戶，超出預期的39.82萬名。營收304億元，超出預期的301.9億元。

上季虧損 美航下修全年獲利

美國航空第3季虧損，並下修今年獲利財測，部分原因是燃油價格上漲。今年調整後每股獲利預計為2.25至2.5元，低於7月預計的3至3.75元，但基本上符合分析師預期。第3季虧損5.45億元，合每股83分，低於去年同期的獲利4.83億元和每股69分。為2022年第1季以來首次出現虧損。

Truist Financial獲利減近31%

Truist Financial第3季獲利下降近31%，因為來自房貸和信用卡債務的利息收入下降，同時提撥更多準備金以應對潛在的不良貸款。淨利差從去年同期的3.12%降至2.95%；淨利息收入(NII)較去年同期下降4.3%至36.2億元。貸款損失準備金為4.97億元，比去年的2.34億元增加一倍多。

PMI獲利超出預期 調升財測

由於捲菸價格上漲、加熱菸草產品的需求以及口服尼古丁產品ZYN的快速成長，第3季獲利超出預期，菲利普莫里斯國際(PMI)調升全年獲利財測。去年收購瑞典火柴所獲得的ZYN等新型口服尼古丁產品成長迅速，出貨量比一年前增加一倍多。營收略低於預期的91.7億元，全年營收也被下修。

工具需求強勁 實耐寶獲利佳

由於工業客戶和維修店對專業工具的強勁需求，實耐寶(Snap-On)上季獲利優於預期。實耐寶專注於航空航太、石油天然氣和汽車產業，受益於工業生產的不斷成長，並提高價格並限制折扣以應對通膨壓力。上季營收11.5億元，高於預期的11.3億元。每股獲利4.51元，超出預期的4.44美元。

Fifth Third 上季NII減4%

Fifth Third Bancorp表示，在第3季獲利下降1.3%後，預計本季淨利息收入(NII)將再次下降。第3季NII年減4%至14.4億元；預計第4季NII大約下降1%至2%。不計一次性成本，當季每股獲利92分，超出預期的82分。平均存款較去年同期成長4%達1656.4億元。

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