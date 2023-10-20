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鮑爾：通膨還是太高 需再降溫

財經新聞組／綜合報導

聯準會主席鮑爾承認近期通膨有降溫跡象，但表示將「堅決」履行2%的目標使命。

在紐約經濟俱樂部發表的一場廣受期待的演講中，鮑爾迴避承諾採取具體的政策路徑，但沒有表態傾向於推高利率

正如鮑爾所說，期貨市場交易員排除了11月升息的可能性，甚至12月升息可能性也不大。他承認在將通膨降至可控水平方面取得進展，但強調在追求目標時保持警惕。

他在書面講稿中表示：「通膨仍然過高，幾個月的良好數據只是建立通膨持續下降以實現目標信心的開始。」「我們還不知道這些較低的數據會持續多久，也不知道未來幾季通膨將穩定在什麼水平。」

他補充說：「雖然這條道路可能會崎嶇不平並且需要一些時間，但我和我的同事們團結一致，致力於將通膨率持續降至2%。」

鮑爾表示，他認為現在利率不太高，「現在感覺政策太緊了嗎？我不得不說不。」 不過他指出「更高的利率對每個人來說都很難。」

他指出聯準會在實現雙重目標方面取得的進展。近幾天的數據顯示，即使通膨率仍遠高於目標，但月增步伐放緩，年率已從2022年6月的9%以上放緩至3.7%。

他表示：「近幾個月來的數據顯示，我們在實現最大就業和穩定物價這兩個雙重目標方面，正在取得進展。」

鮑爾指出，勞動市場和經濟成長可能需要放緩才能最終實現聯準會的目標。「不過，記錄顯示，要可持續地回歸2%的通膨目標，可能需要一段時期低於趨勢的成長以及勞動市場進一步疲軟。」

他表示：「我們距離有效下限還很遠，而且經濟處理得很好。」

鮑爾說：「有更多證據顯示經濟成長持續高於趨勢水平，或者勞動市場的緊張狀況不再緩解，可能會使通膨進一步上升面臨風險，並可能導致貨幣政策進一步收緊。」

鮑爾 利率 聯準會

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