美債上周雖回升 後市展望依然脆弱

美國公債價格7月中以來周周下跌，直到上周才止跌回升。（路透）

美國公債價格7月中以來周周下跌，直到上周才止跌回升，主因為多位美國聯準會（Fed）官員表示殖利率 上升到16年來高點，可能使Fed不必再進一步升息。債市聽到這些說法，加上中東衝突升高帶動公債需求，殖利率因而回降。

近周來殖利率升升不息，是因投資 人預料利率將長期維持高檔，因此上周算是一次明顯的逆轉。但儘管公債回升，許多投資機構仍預期利率將「更高、更久」，且認為上周回升相當脆弱。基於公債標售時的需求情況不佳，各機構預期長債殖利率還將進一步上升，且終將高於短債殖利率。

保德信投資管理公司債券部門投資長彼得斯表示，「殖利率曲線將繼續回歸正常。長債殖利率篤定將更高，而短債殖利率可能在未來12個月內小幅下降，但不會降多少」。

美國上周公布的9月消費者物價指數（CPI），顯示通膨仍然居高，公債隨即下跌，以及財政部 標售30年期公債時需求疲軟，顯示上周公債回升其實相當脆弱。市場預期今年底或明年初Fed再度升息的機率升高到40%，且預期明年降息的幅度也縮小。

彭博資訊經濟學者表示，最近長債殖利率大幅上升，主要是因為市場人士對Fed貨幣政策的看法已經改變；另外風險意識以及公債供給量激增，也是重要原因。10月中財政部將再標售公債，屆時可以再次了解市場的胃口如何。

摩根大通市場策略主管阿羅洛夫表示，儘管最近10年期殖利率一度達到4.88%，但市場仍預期通膨可以達到2%目標，「因此如果10年期殖利率升破5%，我並不會意外」。

至於供給面，8~10月財政部標售額是兩年來首次出現單季增加，且預料11月到明年元月的標售額仍將擴大，再加上油價走高，都將進一步推升殖利率。