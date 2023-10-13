我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財報季開門見喜 小摩Q3獲利成長35% NII再創新高

史指先升後跌 仍連兩周收漲

財報季開門見喜 小摩Q3獲利成長35% NII再創新高

編譯湯淑君／綜合外電
全美資產最大銀行摩根大通第3季財報優於預期。 （路透）
全美資產最大銀行摩根大通第3季財報優於預期。 （路透）

第3季財報季13日開鑼，由全美資產最大銀行摩根大通（JPMorgan）打頭陣，立刻傳出捷報，包括上季獲利躍增35%，優於預期，主要歸功於淨利息收入（NII）再創歷史新高，還調高2023全年NII預測。

摩根大通說，在止於9月30日的三個月，淨利成長35%至131.51億美元，或每股盈餘4.33美元，優於華爾街分析師預估的每股3.92美元。第3季營收399億美元，也高於分析師估計的396.3億美元。

摩根大通紐約早盤股價大漲逾4%。截至12日收盤，該股今年來漲幅達8.7%，同時期道瓊工業指數只漲1.46%。

執行長戴蒙表示，在總體經濟大環境遭遇逆風下，摩根大通仍交出「紮實」成績。戴蒙說：「這或許是數十年來世局最危險的時刻，儘管我們希望會有最好的結果，但也為各種結局預做準備，好讓我們無論在什麼樣的環境下，都能達成客戶要求。」他意指上周以色列與巴勒斯坦兵民組織哈瑪斯爆發衝突，使情勢惡化。

戴蒙說，第3季財報亮麗，主要歸功於淨利息收入超強，以及名目信用成本低於往常水準，但這兩大因素久而久之都將「正常化」。

上季淨利息收入成長30%至229億美元。2023全年淨利息收入（不計交易部門）目標從原估的870億美元，調高至大約890億美元。

第3季提撥的信用損失備抵金額為14億美元，比去年水準降低10%。

摩根大通 華爾街 巴勒斯坦

上一則

印度取消筆電進口限制令 新規定本月底公布

下一則

科技股迎Q3財報季 巴隆：當心AI變BI

延伸閱讀

校園持刀攻擊與哈瑪斯有關 法國發布緊急襲擊警戒

校園持刀攻擊與哈瑪斯有關 法國發布緊急襲擊警戒
好萊塢逾700名人簽署公開信 聲援以色列譴責哈瑪斯

好萊塢逾700名人簽署公開信 聲援以色列譴責哈瑪斯
影片曝光 以特種部隊救出250名人質 逮捕哈瑪斯1名副司令

影片曝光 以特種部隊救出250名人質 逮捕哈瑪斯1名副司令
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

熱門新聞

因為安全考量，目標百貨關閉紐約、舊金山、西雅圖等地9家門市。（Getty Images）

被搶到怕… 目標百貨「關門止損」 對社區衝擊有多大？

2023-10-09 13:38
從某種指標來看，美國公債市場12日遭遇2020年3月來最慘的一天，導火線是美國9月通膨數據高於預期以及12日新標售的美債需求疲弱，刺激30年期殖利率再度飆高。（路透）

2020年來最慘的一天 30年期美債殖利率又發飆了

2023-10-13 07:13
美國9月非農業新增就業人數暴增33.6萬人，是預測值的兩倍半，市場解讀年底前聯準會（Fed）再升息一次機率大增，美股6日起初暴跌，收盤卻從盤中低點強彈並意外由黑翻紅，史坦普500指數演出3月來最猛的絕地大反攻，終場收漲1.2%。（路透）

美國就業報告超強怎麼嚇不倒美股？分析師揭一大關鍵

2023-10-07 07:11
專家預期以巴衝突帶動市場轉向黃金和美元等避險資產，先前遭大舉拋售的美國國債可望獲得大幅提振。以色列鐵穹防禦系統攔截來自加薩走廊的火箭彈。（路透）

以巴衝突再起 投資人料將搶買黃金、美元避險 美債可望獲提振

2023-10-08 02:31
預言股市將崩盤的烏鴉嘴何其多，但若這回發出警語的，是一家曾神準料中達康泡沫及全球金融海嘯出了名的資產管理公司，就不由得引人注意。圖／路透

曾避開達康、海嘯股災的操盤手拉弗示警：抱現金防崩盤

2023-10-07 13:39
中東緊張升高，國際油市交易商正緊盯伊朗的情況。（美聯社）

以巴開戰恐波及？中東緊張升高 油市聚焦這國家：若遭攻擊油價立即飆漲

2023-10-08 08:32

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
遭挾持20小時 以色列婦下廚餵飽哈瑪斯 撐到員警兒營救

遭挾持20小時 以色列婦下廚餵飽哈瑪斯 撐到員警兒營救