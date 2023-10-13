財報季開門見喜 小摩Q3獲利成長35% NII再創新高

全美資產最大銀行摩根大通第3季財報優於預期。 （路透）

第3季財報季13日開鑼，由全美資產最大銀行摩根大通 （JPMorgan）打頭陣，立刻傳出捷報，包括上季獲利躍增35%，優於預期，主要歸功於淨利息收入（NII）再創歷史新高，還調高2023全年NII預測。

摩根大通說，在止於9月30日的三個月，淨利成長35%至131.51億美元，或每股盈餘4.33美元，優於華爾街 分析師預估的每股3.92美元。第3季營收399億美元，也高於分析師估計的396.3億美元。

摩根大通紐約早盤股價大漲逾4%。截至12日收盤，該股今年來漲幅達8.7%，同時期道瓊工業指數只漲1.46%。

執行長戴蒙表示，在總體經濟大環境遭遇逆風下，摩根大通仍交出「紮實」成績。戴蒙說：「這或許是數十年來世局最危險的時刻，儘管我們希望會有最好的結果，但也為各種結局預做準備，好讓我們無論在什麼樣的環境下，都能達成客戶要求。」他意指上周以色列與巴勒斯坦 兵民組織哈瑪斯爆發衝突，使情勢惡化。

戴蒙說，第3季財報亮麗，主要歸功於淨利息收入超強，以及名目信用成本低於往常水準，但這兩大因素久而久之都將「正常化」。

上季淨利息收入成長30%至229億美元。2023全年淨利息收入（不計交易部門）目標從原估的870億美元，調高至大約890億美元。

第3季提撥的信用損失備抵金額為14億美元，比去年水準降低10%。