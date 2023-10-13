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2023諾貝爾經濟學獎得主高爾丁：彈性工作增加 友善女性

編譯黃淑玲／綜合外電
2023年諾貝爾經濟學獎得主高爾丁（Claudia Goldin）。（路透）
2023年諾貝爾經濟學獎得主高爾丁（Claudia Goldin）。（路透）

今年諾貝爾經濟學獎得主、哈佛大學教授高爾丁（Claudia Goldin）勸告美國企業，人才運用要保持彈性。

高爾丁12日接受彭博電視訪問表示，重返辦公室未必會衝擊女性或照護者所帶動就業成長，因為許多企業現在提供混合的工作安排，允許員工每周有幾天能遠距工作，這也將降低商務差旅需求。她以性別薪資差距形成因素方面的研究，成為史上第三位獲得諾貝爾經濟學獎的女性。

她說，商務差旅減少後，將讓她形容為「貪婪工作」（greedy jobs）的工作更有彈性，也就是薪水更高、責任更廣泛、也需要更多時間的工作，「同時，彈性工作的生產力正在提高」，「就看企業決定怎麼做」。

高爾丁說，而且即便這些員工被召回辦公室，也不必像以前一樣進行商務旅行。

她也敦促擴大公共對老人與兒童照護的支持，建議學齡前以及日間托育計畫應整合到公立教育體系，「我希望決策當局從我研究獲得的啟示，是照顧成本極為重要」，但她感慨地說，只有等到大家都關心，政界有意解決時，決策當局才會有更多反應。

高爾丁也建議家庭中的父母應該努力追求彼此的平等關係，「夫妻愈平等，性別就愈平等」，但這往往是知易行難。

諾貝爾 就業 哈佛大學

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