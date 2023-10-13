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Fed高利率 可能維持更久

編譯任中原、劉忠勇／綜合報導
美國聯準會（Fed）9月會議紀錄中兩度提到「謹慎行事」。 (路透資料照片)
美國聯準會（Fed）9月會議紀錄中兩度提到「謹慎行事」。 (路透資料照片)

美國聯準會（Fed）在9月會議紀錄中強調，利率決策應「謹慎行事（proceed carefully）」，並認同貨幣政策應在一段期間內繼續對經濟活動「具有約束力」；加上最近多位官員表示，公債殖利率上升是在幫Fed緊縮信用，顯示再度升息的機率下降，但官員仍堅持，利率將在高檔維持更久。

根據聯準會11日公布的上次政策會議紀錄，多數官員傾向於再升息1碼，指出「過半」官員表示再次升息應屬適當，而「一些」官員表示應當不再進一步升息。

紀錄中兩度提到「謹慎行事」，表示「所有與會官員同意，決策委員會的立場是謹慎行事」；強調官員們將繼續依據後續資訊的「整體性」來做決策。

官員們並表示，「數據動盪不定，還可能修正，或是中性政策利率難以估計」，支持Fed「在決定政策進一步強硬應屬適當的程度時，要謹慎行事」。之前在7月的會議紀錄中，並未出現「謹慎」一詞。

與會官員的語調審慎，表示追求2%通膨目標具有「雙面」風險。7月紀錄中雖也提到「雙面」風險，但9月紀錄中提到的「雙面」風險，所適用的意義更為廣泛。「雙面」風險意味著緊縮力道可能太少，將使通膨居高；也可能力道太強，強力抑制經濟成長。

但官員也同意，政策「仍應具有約束力一段期間，直到委員會有信心通膨正持續邁向目標為止」。

另外，官員們也討論了是否是時候向金融市場發出訊號表明決策者思慮正在改變，從利率升幅多少，改而考慮緊縮政策要維持多久時間。

不過上次政策會議是在過去兩周公債大跌之前舉行，近來殖利率急升，已使多位官員改口，表示殖利率上升實際上是在幫Fed執行緊縮信用。尤其是理事沃勒11日表示，隨著金融市場緊縮，Fed在採取進一步的利率行動前，可先觀望形勢的發展。

殖利率 升息 聯準會

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