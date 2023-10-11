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美債殖利率跌 道指連漲三日

財經新聞組／綜合報導

華爾街評估以色列與哈馬斯戰爭帶來的地緣政治風險，美國公債殖利率下跌，推動美股上漲。

道瓊工業指數上漲134.65點或0.4%收3萬3739.3點，連漲3個交易日。史坦普500指數上漲 22.58點或0.52%收4358.24點。以科技股為主的那斯達克指數上漲78.61點或0.58%收1萬3562.84點。

由於投資人在衝突中尋求安全資產，指標10年期公債殖利率下跌近13個基點至4.65%左右。殖利率和價格走勢相反。反映出美國債市對以色列與哈馬斯衝突的第一個反應；債市9日因哥倫布日休市。

油價在前一交易日上漲後也有所回落，令投資人鬆了一口氣。

由於華爾街仍對近期利率快速上升感到擔憂，債券殖利率下降提振了股市。由於6日強於預期的9月就業報告以及本周第3季財報公布前的樂觀情緒，投資人也開始忽視以色列與哈馬斯戰爭造成的地緣政治風險。

巴勒斯坦激進組織哈馬斯7日對以色列發動突襲，促使以色列向哈馬斯宣戰。這次襲擊是50年來最致命的襲擊事件。

飲料和零食製造商百事公司第3季業績優於預期並調升獲利預期，該公司上漲1.88%。多家能源和工業公司也繼續大漲，Enphase Energy上漲5.01%，Generac Holdings上漲3.84%。

殖利率 以色列 投資

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