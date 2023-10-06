美股最錢線/殖利率創新高 銀行危機重隱現

當美債殖利率 創紀錄飆升，美國銀行業為了利率所承擔的壓力也陡增。

包括高盛 和摩根大通在內的多家華爾街大型銀行，對高利率風險發出警告，德意志銀行策略師曾格(Steven Zeng)也在報告中指出，如果利率繼續上升，銀行危機很可能重演。

他表示，最近幾個月利率的暴漲無疑擴大了銀行債券投資組合的未實現損失，這同樣也是今年春天地區性銀行倒閉的催化劑。

德銀引用美國聯邦存款保險公司(FDIC)的數據估計，今年第3季美國銀行業未實現損失可能超過7000億元，高於2022年第3季高點的6899億元。

本季10年期美債殖利率上升70多個基點。截至第2季，美國銀行業持有5兆4360億元的債券，主要是機構抵押貸款 和國債。

曾格指出，雖然美國銀行業系統性償付能力風險較低，但證券估值的降低可能會對銀行的資本適足率造成壓力，從而可能降低銀行的貸款意願，並減少經濟中的信貸流動。

如今的金融環境比今春更加緊縮。銀行業現在有聯準會BTFP政策工具撐腰，所以暫時沒有風險；但在6個月後BTFP機制到期時，高利率對金融市場的負面影響可能會進一步擴散。

高盛指出，隨著資本壓力開始增大，銀行一直在犧牲損益來改善資本結果。自2022年第3季以來，美國4大銀行每季都買進大量的信用違約互換(CDS)，以符合更好的監管資本處理標準。購買的CDS數量同比增加了47%，而證券餘額在此期間也下降了。

隨著市場試圖在更高利率的背景下對這部分銀行進行測試，銀行的調整後即期資本低於7%，那些可能在早期就宣佈勝利或推進風險加權資產(RWA) 優化和成本削減的銀行，是市場似乎最先關注的標的。

此外，即使美股還沒有反應，美國大型銀行的違約期貨已經急劇擴大。（財經新聞組）