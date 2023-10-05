需求急凍 歐元區經濟恐萎縮

調查顯示，上季歐元區經濟可能出現萎縮。由於負債累累的消費者在借貸成本上升和物價上漲的情況下減少支出，9月需求下降速度為近3年來最快。標普全球編製的HCOB最終綜合採購經理人指數(PMI)從8月的46.7升至9月的47.2。連續第4個月低於榮枯線50大關，略高於初值47.1。

利率 續升 房貸需求27年新低

房貸利率持續攀升，上周漲幅尤大。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，房貸總需求較前周下降6%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.41%升至7.53%；一年前同周，該利率為6.75%。房貸申請陷入停滯，跌至1996年以來的最低水平。

Uber提供退貨包裹運輸服務

Uber用戶現在可經由其Uber和Uber Eats應用程式提供退貨包裹運輸服務。這些應用程式傳統上用於叫車和送餐服務，現在提供「退回包裹」功能，允許客戶一次發送最多 5 個包裹，固定費用為5元，Uber One會員則為3元。外送員將領取包裹並將其投遞至UPS、FedEx或USPS。

莫德納組合疫苗早期試驗佳

莫德納(Moderna)表示，在一項早期研究中，與單獨注射病毒疫苗相比，針對新冠病毒和流感的組合疫苗產生強烈的免疫反應。該組合產生的抗體與目前上市的流感疫苗 相似或更強，且與先前針對新冠病毒的獨立新冠疫苗加強劑相似。今年稍後將開始對該組合疫苗進行後期試驗。

GM 發行60億債券 應對罷工

通用汽車(GM)發行60億元債券流動性，代表該汽車製造商正在為美國工廠的罷工做長期抗戰的準備。罷工成本已經達到2億元。GM希望明年10月1日到期的364天循環信貸額度能夠保持營運靈活性。截至6月30日，GM的汽車流動資金總額為389億元，短期內不會面臨資金耗盡的風險。

福特上季汽車銷量成長近8%

福特汽車公布，受跨界SUV和皮卡持續需求的推動，第3季美國汽車銷量成長近8%。當季銷量為50萬504輛，高於去年同期的46萬4674輛。福特表示，由於消費者為個人出行而購買更多新車，是美國銷量成長主因。美國買家也受到有吸引力的融資選擇和以舊換新交易的影響。