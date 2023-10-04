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10年期美債殖利率 創16年新高

財經新聞組／綜合報導

作為房貸利率和投資人信心指標的10年期公債殖利率，3日飆升至2007年以來的最高水準。

10年期美債殖利率升逾4.8%，超過2007年8月15日的4.745%。投資人考量經濟狀況並等待勞動市場的關鍵數據，這些數據可以為聯準會的貨幣政策提供資訊。

殖利率和價格走勢相反，1個基點等於0.01個百分點。

雖然美國國會在30日晚上最後一刻通過支出法案，避免了政府關門，爭取更多時間完成必要的政府融資立法，但殖利率仍繼續上升。政府關門可能會對美國信貸和國經濟產生負面影響評級。

投資人還評估聯準會下一步利率走勢。官員暗示將再次升息，並且自9月會議以來利率將在更長時間內保持在高位。

在最近的公開演講中，聯準會官員對年底前是否需要再次升息有不同意見，但一致認為利率必須在很長一段時間內保持在高位。

聯邦公開市場委員會(FOMC)一直在利用升息來降低官方認為過高的通膨率，不過已較2022年中期的峰值大幅下降。

聯準會理事鮑曼(Michelle Bowman) 2日表示：「通膨仍然過高，預計委員會可能會適當進一步升息，並將利率維持在限制性水平一段時間，以便讓通膨及時回到 2% 的目標。」

聯準會負責監管的副主席巴爾(Michael Barr)同日也表示，關注另一次升息並不重要，更重要的是要了解利率可能會在「一段時間內」保持高點。今年沒有投票權的克利夫蘭Fed行長梅斯特(Loretta Mester)表示，「今年我們很可能需要再次提高聯邦基金利率，然後將其維持一段時間。」

聯準會今年還剩兩次政策會議，分別為10月31日至11月1日以及12月12日至13日。根據芝加哥商品交易所集團FedWatch工具的期貨定價，市場定價顯示，11月1日升息的可能性僅為25.7%，但12月升息的可能性接近45%。

殖利率 升息 聯準會

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