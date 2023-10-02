美經濟軟著陸 投資人存疑

不少人為負擔得起每月還款，因此選購低一等級的二手車。(路透資料照片)

從二手車 經銷商、餐廳業者、航空公司到大型零售商，美國各大企業上周展露出對美國消費者狀況的擔憂，連帶導致股市反映出投資 人對經濟軟著陸抱持懷疑態度。

彭博資訊報導，儘管美國聯準會（Fed）激進升息，美國消費者仍展現出不屈不撓信心，是支撐市場預期美國經濟可能避免衰退的關鍵原因，但近來已有徵兆顯示，美國消費者可能正感到危機。

二手車經銷商CarMax 9月28日表示，為負擔得起每月還款，有些顧客正在選購低一等級的車輛。零售巨擘好市多上周稍早表示，對昂貴非必需品所做的折扣，未能激發出和預期一樣多的需求；捷藍航空則發布獲利預警，指出9月的休閒旅遊訂票狀況比預期要少；達登餐飲公司表示，相較於去年，有些顧客開始改喝較低價的酒精飲料。

Truist顧問公司共同投資長勒納表示，利率升高、能源價格上漲，和學貸 開始恢復還款的三重打擊，都造成消費者的負擔，尤其衝擊低收入族群。

標普500非必需消費類股過去兩周大跌8.4%，超過標普500指數的4.8%跌幅，由CarMax、郵輪業者嘉年華和亞馬遜等公司領跌。同時，美國8月個人消費支出增幅寫下2020年下半年來最緩，美國9月消費者信心則落入四個月來低點。

摩根史坦利投資長威爾森9月25日表示，消費類股面臨的風險正在升高，包括學貸恢復還款、特定家庭族群的拖欠還款情況升高、汽油價格上漲，以及營建部門數據疲軟。

雖然經濟開始出現初步疲軟跡象，但一些軟著陸論點的支持者仍不肯放棄。美銀執行長莫尼罕表示，策略師仍預期在消費者支出持續強勁刺激下，美國經濟將軟著陸。

其他支持者則點出勞動市場的韌性和薪資成長的強勁。有些企業也呈現亮點，運動鞋大廠Nike交出「比原先擔憂要好」的財報，嘉年華則提到北美旅遊需求出現增加。