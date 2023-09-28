高通膨 調查：6成美國人淪月光族

在經歷長期高通膨和高利率 後，美國人至今仍在勉強度日。

根據LendingClub的報告，截至8月，60%的成年人自認仍是月光族，與去年一樣。

最近的經濟數據描繪出一幅好壞參半的狀況：通貨膨脹顯示出一些降溫跡象，但根據勞工統計局8月的數據，衡量各種商品和服務成本的消費者物價指數(CPI)仍比一年前上漲3.7%。

物價上漲給勞工工資帶來壓力。勞工部 在另一份新聞稿中表示，本月實際平均時薪下降0.5%。

由於薪資成長未能跟上，家庭的收支平衡變得更加困難。

LendingClub理財專家杜多姆(Alia Dudum)表示：「這些數據凸顯了影響大多數消費者的財務挑戰的普遍性。」「問題在於，時間仍長，金錢有限。」

聯準會在最近一次政策會議維持利率不變，但主席鮑爾表示，Fed希望在對抗通膨方面取得更多進展，因此今年有可能再次升息。

Fed已經升息11次，將關鍵利率推至5.25%至5.5%的目標區間，為22年多來的最高水準。

根據道明銀行的年度消費者支出指數，五分之四的消費者的消費習慣受到通貨膨脹的影響。

總部位於德州奧斯汀的金融機構Gen Y Planning執行長兼創始人戴格爾(Sophia Bera Daigle)表示，住房、食品和兒童保育成本的飆升，除了信用卡債務和汽車貸款支付更高的利率外，也給家庭預算 帶來壓力。

研究顯示，低收入勞工受到物價上漲的打擊最嚴重，尤其是食品和其他必需品，因為這些支出占家計預算的比例最大。

LendingClub發現，現在76%年收入低於5萬元的消費者和62%年收入在5至10萬元之間的消費者在7月都是月光族，與一年前相比幾乎沒有變化。在年收入10萬元以上的消費者中，只有45%是月光族。