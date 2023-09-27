經濟前景堪憂 道指挫388點

最新的房屋銷售和消費者信心報告引發對美國經濟狀況的擔憂，道瓊 工業指數大跌。

道指下跌388點或1.14%至3萬3618.88點，為3月以來最糟單日走勢；自5月以來首次跌破200日移動均線。

史坦普500指數下跌63.91點或1.47%至4273.53點，自6月9日以來首次跌破4300點。那斯達克 指數回落207.71點或1.57%至1萬3063.61點。

聯邦貿易委員會(FTC)提起反壟斷訴訟，亞馬遜下跌4.03%，為跌幅最大的大型科技股。

8月新屋銷售不如預期，總數為67.5萬套，較7月下降8.7%。《道瓊》經濟學家預計為69.5萬，比未經修正的7月總數下降2.7%。

經濟諮商會(CB)消費者信心指數從8月的108.7降至9月的103。《道瓊》經濟學家一致預期為105.5。預期指數跌至73.7，低於觀察家認為的經濟衰退水準。

摩根大通執行長戴蒙警告，利率可能需要進一步上升以抑制通膨，這個言論加劇了看跌情緒。銀行股下跌，SPDR S&P Regional Banking ETF下跌1.56%。富國銀行下跌2.19%，摩根史坦利下跌1.05%。

9月至今那指下跌超過6%，而史指和道指分別下跌超過5%和3%。催化劑之一是聯準會警告明年降息幅度較小；將10年期公債殖利率 推升至2007年以來的最高水準。