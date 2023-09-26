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與編劇達初步協議 媒體業鬆口氣

財經新聞組／綜合報導

好萊塢電影公司鬆了一口氣，因為與罷工編劇達成的初步協議，讓人們預期業務在中斷5個月後可望恢復正常。

這些預期使電影公司、派拉蒙環球(Paramount Global)和Netflix股價走升。但華納兄弟探索(Warner Bros Discovery)、迪士尼(Walt Disney)仍收跌。

代表大約1.15萬名電影和電視編劇的工會以及代表電影工作室和串流媒體公司的團體24日宣布達成初步協議。

這份為期3年的協議的細節尚未披露，需要得到美國作家協會(WGA)領導層和工會成員的批准才能正式結束罷工。

但即使獲得批准，由於好萊塢演員仍在罷工，恢復製作也需要更長的時間。

代表16萬名影視演員、特技演員和其他媒體專業人士的SAG-AFTRA工會於7月罷工，要求提高工資並防止人工智慧(AI)使用。

Hargreaves Lansdown資金和市場主管史特里特(Susannah Streeter)表示：「人們對與編劇的暫定協議抱有很高期望，因為它代表製片廠和串流媒體現在將完全關注演員的需求。」

她說，「大型電影公司很可能會在12到18個月的時間內面臨重大打擊，因為籌備中的內容太少。老闆們現在迫切需要新內容來吸引大螢幕和小螢幕的關注。」

華納兄弟執行長扎斯拉夫(David Zaslav)在與編劇的合約談判中扮演關鍵角色。他曾警告，由於籌備製作因中斷而延誤，該公司全年調整後核心獲利將受到高達5億元的打擊。

自5月2日編劇罷工開始以來，華納兄弟股價下跌近14%；而派拉蒙、迪士尼和Netflix則下跌20%至45%。同期史坦普500指數上漲近5%。

媒體報導指出，與編劇的協議包括增加版稅、強制電視寫作室配備人員以及保護AI運用。

罷工 迪士尼 好萊塢

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