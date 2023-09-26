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人工智慧領導戰 亞馬遜40億投資Anthropic對戰微軟OpenAI

史指回升0.4% 中止4天連跌

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數在9月最後一周首個交易日攀升，挽回本月至今巨大的跌幅。

史指上揚17.38點或0.4%至4337.44點。那斯達克綜合指數上揚59.51點或0.45%至1萬3271.32點。道瓊工業平均指數上揚43.04點或0.13%至3萬4006.88點。三大主要平均值均中止連續4天的跌勢。

10年期美債殖利率上揚10個基點至4.54%，為2007年以來的最高水平，當時曾攀升至4.57%。

3M是道指表現最差的成分股，下跌2.32%。在11個史指類股中，有8個處於正值，能源上揚1.3%。

線上零售巨頭亞馬遜表示，將在人工智慧(AI)公司Anthropic投資高達40億元；股價上漲1.67%。

股指本月苦苦掙扎，因為Fed指示利率在更長時間內維持偏高水平，債券殖利率上升。市場還面對在季節性較弱的交易月內，原油和美元持續大漲。 能源是9月表現最佳的史指類股，上揚超過2%。

史指9月至今下跌近4%，為去年12月以來的第二個連跌月份和最糟單月走勢。由於成長型股票首當其衝，以科技股為主的那指在9月下跌5.4%，也是12月以來最大單月跌幅。本月，藍籌股的道指小跌2%。

投資人還密切監視華府預算解決方案的進展。穆迪投資人服務警告，政府關閉將是美國的「負面信評」事件。

殖利率 投資 預算

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