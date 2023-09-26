3M評估比利時PFAS廠去向

3M正在考慮進一步加速停止比利時Zwijndrecht廠PFAS化學品生產的方案，並警告該工廠持續閒置可能會造成的損失。PFAS(全氟烷基物質和多氟烷基物質)因其不易分解而被稱為「永遠的化學品」，用於從消防泡沫到不沾鍋等一系列產品中，並且與癌症和荷爾蒙功能障礙有關。

高盛 加入同行 揭露客戶部位

高盛和匯豐銀行加入同行，採用通用規則揭露客戶股票部位；5家參與的銀行表示此舉可能有助於削減成本並提高透明度。另外還包括巴克萊銀行、法國巴黎銀行和另一家銀行在內的組織正在開發一種工具，在最大範圍內減少漏報風險，特別是當投資 人放空或使用衍生性商品增持股份時。

南印搶水 企業要求在家工作

印度南部兩個邦之間長期存在的河水共享糾紛引發抗議活動，迫使包括沃爾瑪和Alphabet旗下谷歌在內的跨國公司，要求班加羅爾員工26日在家工作。農民和活動人士呼籲在被譽為印度矽谷的班加羅爾舉行罷工，要求邦政府當局不要從Cauvery河向鄰近的泰米爾納德邦釋出更多水。

亞馬遜將投資AI 公司40億元

電商巨頭亞馬遜將向人工智慧(AI)公司Anthropic投資最多40億元，並持有該公司少數股權，凸顯出積極進軍AI領域，以追趕微軟和谷歌等競爭對手的步伐。Anthropic大約兩年前由前OpenAI研究主管創立，最近推出名為Claude 2的新型AI聊天機器人，並選擇AWS作為其主要雲端供應商。

辦公室出勤率 疫後首達50%

Kastle Systems數據顯示，截至2023年9月6日至13日當周，10大城市辦公室刷卡次數約為疫情爆發前的50%，是疫情以來平均辦公室出席率首次達到50%。比2020年9月的25%、甚至2021年的34%要好得多。但這也進一步證明，讓更多人重回辦公室的趨勢已經趨於平穩。

芝加哥Fed：高通膨仍是風險

芝加哥Fed行長古爾斯比(Austan Goolsbee)表示，與Fed緊縮政策相比，通膨持續高於2%的目標仍然是個更大的風險，因為緊縮政策導致經濟放緩，超出控制物價上漲步伐所需的程度。他接受《CNBC》採訪時表示：「必須讓通膨回到目標，我們應該要有100%的信心。」