Fed堅定鷹派在先…又上演政府關門歹戲？美股沉淪難覓浮木

美國下周再度籠罩在政府關門的陰影中。如果國會無法在9月30日之前通過預算，聯邦政府勢必又告停擺。（美聯社）

美國股市三大指數周五（22日）收低，結束慘烈的一周，史坦普500 和那斯達克均創下3月來最大周線跌幅，且連跌了三周。聯準會（Fed）更加堅定長時間維持較高利率的鷹派立場、公債殖利率 繼續走高、美國政府又鬧關門，這些種種不利因素，讓投資 人有如驚弓之鳥。

史坦普500指數和那斯達克綜合指數周五各跌0.2%和0.1%，周線各跌2.9%和3.6%，雙雙創下3月以來最大跌幅。道瓊工業指數周線也跌了1.9%。

不過，美中成立經濟和金融工作組的消息傳出之後，在美國上市的中概股周五大漲2.9%，費城半導體指數也反彈0.8%，台積電ADR小漲0.3%，終止連五日頹勢。一周下來，費半和台積電ADR各跌3.2%和4%。

美股周三和周四大跌，公債殖利率則漲到金融危機來最高水準，因為Fed本周不僅暗示今年仍打算繼續升息。明年降息幅度也將收斂。

Fed兩位官員周五表示，有可能至少再升息一次，利率可能需要長時間保持較高利率，使通膨率降至2%的目標。波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯表示，「肯定不會排除」進一步緊縮；理事鮑曼則暗示，可能需要不止一次升息。

美國10年期公債殖利率周四創下16年高峰4.479%後，周五回落至4.438%。

B Riley 財富管理公司首席市場策略師霍根（Art Hogan）說：「大家擔心的就是經濟成長比預期更強，將迫使Fed維持限制性立場一段時間。」

若長時間維持較高利率，可能讓Fed更難實現軟著陸的目標，而鮑爾也承認這一點，他說這不是他的基本預測。

史坦普500指數本月迄今跌逾4%，果然無法打破9月歷來表現遜色的魔咒，投資人開始思考一周後的10月是否還有希望。據《股市交易年鑑》統計，自1950年以來，史坦普500指數平均上漲1％。

不過，投資人如今不僅找不到浮木，種種不利消息還潮湧而來。除Fed高利率並拉高公債殖利率的疑慮外，還有高油價、10月起學貸恢復償還，還有美國政府關門的風險；如果國會無法在9月30日之前通過預算，聯邦政府勢必又得停擺。

國會預算僵局可能導致公債殖利率進一步升高，美股可能會再受打擊。美股過去幾周漲不動即受公債殖利率上漲的打壓。

不過，策略師留意到，準備逢低進場的資金相當龐大 。Truist的共同投資長勒納（Keith Lerner）表示，如果史坦普500指數下跌到4,200點左右，即較周五4,320點再跌3％，買家很可能又會進場。