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亞馬遜Prime Video明年起穿插廣告 月付2.99元可免干擾

編譯周芳苑／綜合報導
亞馬遜Prime Video串流服務明年開始穿插廣告，另付2.99元就可以不受廣告干擾。（路透）
亞馬遜Prime Video串流服務明年開始穿插廣告，另付2.99元就可以不受廣告干擾。（路透）

亞馬遜(Amazon)的會員制影音串流服務Amazon Prime Video大受歡迎，多年來沒有廣告的優點為人稱道，但明年起也將比照其他業者，在影片中植入廣告。

但國內的Amazon Prime會員屆時每月只要付費2.99元，就可免受廣告干擾。

各影音串流平台因調高服務價格而有流失訂戶的風險，但從另一方面，假如沒有足夠資金製播贏得用戶的新內容，也可能失去顧客；串流媒體服務供應與觀眾彼此展開激烈拉鋸戰。

迪士尼(Disney)預訂10 月中旬開始在美國依有、無廣告內容區隔收費，無廣告Disney+訂戶每月收取13.99元費用，比有廣告的服務高75%； Netflix 無廣告服務方案每月收費15.49元，是帶廣告服務月費的兩倍多。

亞馬遜表示，明年初開始，該公司將在節目和影片中播放限量廣告，以便繼續投資製播吸引人的內容，長期不斷增加投資。

目前，Amazon Prime影音串流服務的直播內容如體育賽事已穿插廣告。

Prime Video內容穿插廣告的作法2024年初先在美、英、德和加拿大等地登場，接著將擴及法國、義大利、西班牙、墨西哥和澳洲。

亞馬遜說，雖然串流影音開始打廣告，但明年還不會調整Prime會員價格；稍後將公佈美國以外國家及地區的無廣告節目訂價。

亞馬遜說，在開始穿插廣告之前幾週，將對美國Prime會員發送電郵，說明如何註冊無廣告選項。

Prime Video是亞馬遜Prime會員的一大福利；會員另一重要福利是Amazon.com購物可免費送貨。

今年6月，亞馬遜遭美國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)指控在未經消費者同意下讓人加入Prime會員、日後難以取消；亞馬遜發言人辯稱該指控有誤。

亞馬遜 Amazon 投資

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