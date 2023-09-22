美股最錢線／失客戶被罰款 博通禍不單行

《The Information》報導，Alphabet旗下的谷歌 正考慮最快在2027年不再依賴博通作為人工智慧(AI)晶片 供應商。這個消息導致博通股價下跌5%。

報導指出，如果傳聞屬實，谷歌將自行設計這些晶片，可幫助其每年節省數十億元成本。據了解，兩家公司今年稍早時候就產品定價問題陷入僵局，谷歌高管們之後就設定放棄博通的目標。

《The Information》還表示，谷歌自去年以來就一直致力推動以晶片製造商Marvell Technology取代博通，推出內部代號爲Granite Redux的先進晶片。

去年微軟支持的OpenAI推出的ChatGPT席捲科技界，谷歌今年加大了對生成式AI的投資，希望能夠迎頭趕上。博通CEO陳福陽(Hock Tan)最近表示，明年生成式AI可能占該公司半導體收入的25%以上。

另一個消息對博通來說可謂是屋漏偏逢連夜雨。博通在南韓因涉嫌與三星 電子公司存在不公平商業行為，被處以191億韓元（1430萬美元）的罰款。

在對博通與三星的商業合約進行為期4年的調查後，南韓公平貿易委員會(KFTC)得出結論，認為這家美國公司濫用其市場主導地位，迫使三星在2020年以不公平的條件簽署了一份為期3年的供應協議。

該反壟斷機構表示，該合約在讓三星無法使用高通和Qorvo更便宜的產品。根據協議，三星每年需向博通採購價值超過7.6億元的射頻前端(RFFE)控制接口、WiFi和藍牙相關組件；如果未達門檻還需補足差額。根據報導，該協議導致三星至少多花費1.6億美元購買相關組件。

KFTC表示，三星別無選擇，只能屈服於博通的單方面要求，以避免Galaxy S20智慧手機的生產中斷，因為博通在RFFE市場擁有壓倒性市占率。在KFTC對該合約發起調查後，該協議已於2021年8月結束。