Fed決策 4鷹調1審慎

美國聯準會9月決議利率不變，綜合決策聲明、利率點狀圖、最新經濟預測，可發現Fed決策透露出「四鷹調、一審慎」。圖為主席鮑爾。（路透）

美國聯準會（Fed）9月決議利率 不變，卻維持今年底前會再升息1碼的預測，綜合Fed決策聲明、利率點狀圖、最新經濟預測及主席鮑爾 談話，可發現Fed本次決策透露出「四鷹調、一審慎」。

四項鷹調，首先是上修對經濟展望看法：Fed這次決策聲明上修對經濟擴張步調的形容措辭，從「溫和」（moderate）改為「穩固」（solid）。相較下，決策聲明形容經濟「微幅」（modest）擴張，顯示連三度上修對經濟景氣的看法。

鮑爾在記者會一開始便重申，通膨率仍遠高於Fed目標，官員依然高度關注高通膨的風險，需要控制通膨的「更令人信服證據」與「更多進展」。

其次，經濟預測暗示對軟著陸的信心更強：Fed在最新經濟預測中，大幅上修今年經濟成長率預測至2.1%，是6月預測值的兩倍多，明年成長率預估也調高到1.5%，失業率預測還下調，暗示Fed官員認為美國經濟將能軟著陸。

鮑爾表示，今年經濟擴張速度快於原先預期，消費者支出尤其熱絡，房市略為回溫，勞動市場也已在失業率未升高下，大幅調整供需平衡。但他也說，軟著陸並非Fed的基本預測，而是主要目標。

第三，縮減明年預估降息 幅度：Fed利率點狀圖暗示官員主張今年會再升息1碼，與6月的預測相同。但鷹味更濃的是，Fed決策官員預測明年底利率區間將為5%~5.25%，比6月預測的4.5%~4.75%高出2碼，代表Fed官員預估明年降息2碼，比6月預期的4碼縮減了一半。

展望2025年，Fed官員也調升屆時的預估利率2碼至3.9%，因此2025年的預估降息幅度維持在2碼不變。

第四，中性利率可能升高：Fed對長期利率的預估仍維持在2.5%，但已有好幾位官員認為中性利率水準更高。鮑爾多次提到實質中性利率可能高於新冠疫情前普遍認同的0.5%，這番說法也和點狀圖長期利率集中點向上挪移的趨勢吻合。

鮑爾的發言被觀察家認為「比市場預期更鷹派」，但他也六次提到「審慎」，透露出他對抗通膨進入最後一哩路的決策立場。

波士頓聯準銀行前總裁羅森格倫認為，鮑爾謹慎的措辭反映對未來前景的不確定感。