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美股最錢線／恐慌指數收縮 應是看漲訊號

財經新聞組／綜合報導

雖然市場持續擔憂通膨和利率上升，但芝加哥期權交易所(CBOE)波動率指數(VIX)仍出現下跌。DataTrek Research認為，這個華爾街所謂的恐慌指標今年受到抑制，呈現「神祕萎縮」模式，對股市來說是一個看漲訊號。

DataTrek聯合創始人柯拉斯(Nicholas Colas)表示：「幾個月來，偏低的VIX是美股處於牛市的一個跡象，而不是對未來明顯的挑戰過度妄想。不過，我們仍然相信未來幾周將繼續波動。」

根據FactSet數據，VIX今年來已下跌超過35%，18日收於14，遠低於20左右的長期平均水平。VIX是與史坦普500相關的期權合約，截至18日，史指在2023年上漲16%。

柯拉斯的報告顯示，上周VIX指數創下「疫情後新低」，14日收於13以下，這對該指數來說是「十分罕見的」，而且對未來3個月的股市來說是一個正面的訊號，即使這也代表近期波動仍將持續。

柯拉斯說，「乍看之下沒什麼意義」，VIX應該是華爾街的恐慌指數，而且看來「現在有很多東西值得恐懼」。他列舉了幾個令人擔憂的領域，包括圍繞通膨的不確定性、近期油價的上漲，以及Fed將會長時間維持高利率。

他表示，最近美國國債殖利率的攀升也給股市帶來壓力，10年期國債殖利率看來「將創下十多年新高」。

與此同時，科拉斯表示，9月和10月向來以「股市波動的季節性高峰」而聞名。美股繼8月下跌後，9月至今也一直下跌。FactSet數據顯示，史指上月下跌1.8%，9月至18日收盤下跌1.2%。

然而，他樂觀地表示，超低的波動率指數告訴我們，這些擔憂都不足以抵消美國企業獲利基本面強勁的前景，以及Fed基本上已經完成升息的信念，「無論歷史上殖利率曲線倒掛預示着什麼，股市都排除了未來一兩年經濟衰退的可能性。」（財經新聞組）

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