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通膨壓低道指 科技提振史指

財經新聞組／綜合報導

交易員消化了高於預期的8月核心通膨數據，道瓊工業平均指數收跌。

道指下跌70.46點或0.2%至3萬4575.53點，連續第二個交易日下跌。史坦普500指數上漲5.54點或0.12%至4467.44點。那斯達克綜合指數上漲39.96點或0.29%至1萬3813.59點。

3M在道指30支股票中跌幅最大，跌幅達5.7%。開拓重工下跌2.09%。與此同時，蘋果股價下跌1.19%，連續第二天下跌。如果不是高盛和微軟均上漲1.2%，以及Honeywell上漲1.26%，道指跌幅將會更大。

另一方面，科技股的上漲提振了史指和那指。億萬富翁投資者巴倫(Ron Baron)堅持對電動車製造商特斯拉的看多觀點，股價上漲1.43%。亞馬遜股價創2022年8月以來最高水平，漲幅2.56%。

8月消費者物價指數(CPI)中的核心通膨率分別月增0.3%和年增4.3%，而預期為0.2%和4.3%。Fed官員更加關注核心數據，因為它更能顯示通膨的長期走向。

與此同時，8月總體CPI成長0.6%，較去年同期成長3.7%。接受《道瓊》調查的經濟學家預計增幅分別為0.6%和3.6%。

華爾街大多已消化Fed下周會議暫停升息的預期。根據CME FedWatch工具，截至13日上午的聯邦基金期貨定價數據顯示，利率保持不變的可能性為97%。

道瓊 特斯拉 華爾街

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