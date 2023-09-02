美就業成長「多出1個台灣」Fed抗通膨成功？貝萊德：這時可望降息

全球最大資產管理集團貝萊德（BlackRock）表示，隨著美國勞動市場降溫，通膨也降了下來，聯準會（Fed）抗通膨任務或許已大功告成。（路透）

全球最大資產管理集團貝萊德（BlackRock）表示，美國過去三年來已創造了2,600萬個工作，相當於多出一個規模可比澳洲或台灣的經濟體，如今隨著美國勞動市場降溫，通膨也降了下來，聯準會（Fed）抗通膨任務或許已大功告成，這波升息 循環可以暫停或甚至完全終止了。

MarketWatch報導，美國1日公布8月非農就業 報告後，貝萊德全球固定收益投資長李德（Rick Rieder）在電郵評論中寫道：「事實上，2,600萬個工作，就好比增加一個澳洲或台灣規模的經濟體（包括每個男子、女子和兒童在內）。」

李德說：「真不簡單，2020年5月至2022年4月期間有2,200萬人受僱，2021年6月至2023年5月間有1,100萬人加入勞動力，顯示經濟開出巨量的職務待履行。」而隨著「經濟的諸多需求如今已被滿足」，李德預期工資壓力可望減輕，應可讓Fed對「通膨水準降低的常態化」更有信心，如此一來，Fed可能在年底前，放慢、或甚至停止這波升息循環。

勞動市場降溫 支持Fed升息完成論點

美國1日出爐的非農就業報告顯示8月新增就業18.7萬人，略高於市場預期。不過，工資成長減緩，失業率更從3.5%躍上3.8%，是2022年2月來最高水準。2022年2月，正是Fed啟動緊縮循環的前一月。

李德指出，這顯示美國勞動市場降溫，支持所謂「Fed升息升夠了」的推論。他1日另在彭博電視訪談中說：「我認為，這可當作另一指標來用，顯示勞動力成長鬆弛...伴隨著通膨下滑。Fed（升息）應該升完了。」

李德認為，Fed若暫停升息或乾脆結束，可能安撫金融市場，儘管貝萊德預期Fed仍將把利率 維持在高點一段時日。

Fed已把聯邦資金利率目標區間升至5.25%~5.5%的22年高點。聯邦資金期貨1日價格顯示，交易員估計Fed 9月升息的機率僅7%，而且普遍預期11月仍將按兵不動。

2024年Fed政策可望轉鬆 提高美債投資魅力

隨著Fed進一步升息的風險降低，李德認為，美國公債的吸引力已比過去幾個月都來得高。他表示偏好短期債券，但也說「持有一些10年期債券並不瘋狂」，貝萊德「最近」就買進一些10年期美債。

至於利率交換（swap）市場價格顯示，交易員預期Fed將在明年5月前開始降息1碼（0.25個百分點）、啟動貨幣寬鬆循環，李德認為不無可能，但最可能的降息時點可能晚一些。他指出，2024年Fed貨幣政策轉鬆、開始調降利率的展望，是使美國公債魅力增加的一大因素。