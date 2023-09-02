歐盟 將否決Booking收購案

英國《金融時報》報導，由於擔心美國線上旅行社的市場力量，Booking Holdings擬以16.3億歐元（18億美元）收購瑞典同行ETraveli Group的提議，將被歐盟反壟斷監管機構否決。歐盟執委會6月警告，該交易可能會鞏固美國線上旅遊業網路訂位的主導地位，加強與酒店的議價能力。

Walgreens CEO宣布辭職

Walgreens Boots Alliance宣布，布魯爾(Roz Brewer)已辭去CEO職務，同時退出公司董事會，31日生效。根據新聞稿，這項決定是由雙方共同做出。布魯爾2021年3月上任，短暫的2年多任期大多是新冠疫情期間，她尋求將Walgreens轉型為一家醫療保健公司而不是一家連鎖藥店。

FTC允許安進收購Horizon

製藥商安進公司表示，聯邦貿易委員會(FTC)已放棄之前的反對意見，允許其繼續推動以278億元收購Horizon Therapeutics的交易。FTC於5月16日罕見提起訴訟阻止該交易，但在8月底停止質疑，考慮是否應該和解處理此案。安進公司在去年12月宣布收購Horizon。

Robinhood向政府回購股票

Robinhood已與美國法警局(USMS)簽訂價值6.057億元的股票回購協議，購回Sam Bankman-Fried旗下Emergent Fidelity Technologies的該公司股票。去年Bankman-Fried旗下的FTX和Emergent申請破產保護後，Robinhood的股份被扣押並隨後轉交給美國政府保管。

輝達 財報太閃 博通相形見絀

博通(Broadcom)股價下跌，因在其更大的競爭對手輝達(Nvidia)發布人工智慧(AI)驅動的重磅業績後，上季營收預測未達到投資人的高度預期。博通被看好預計成為AI行情的最大受益者之一，僅次於先驅者輝達。但該公司在智慧手機、電信設備和非AI伺服器等低迷領域的投資阻礙了成長。

Spectrum迪士尼 頻道遭斷訊

由於Spectrum有線電視服務中ESPN等頻道31日被斷訊，迪士尼和Charter Communications就懸而未決的頻道費用協議展開激烈的爭論。迪士尼在美國網球公開賽期間將ESPN、ABC和其他有線電視頻道從Spectrum上撤下。Spectrum為紐約和洛杉磯等巨大市場提供服務。