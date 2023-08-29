封鎖加國新聞聯結無損臉書

數據顯示，Meta在加拿大 封鎖新聞聯結的決定，對加拿大人使用Facebook幾乎沒有影響。據追蹤網站和應用程式流量的數位分析公司Similarweb的數據，自母公司Meta於8月初開始在加拿大封鎖新聞以來，Facebook在加拿大的每日活躍用戶和花在該應用程式上的時間基本不變。

3M付60億元和解耳塞訴訟

3M公司同意支付60億元來和解近26萬起訴訟。這些訴訟指控該公司銷售有缺陷的軍用耳塞，導致數十萬現役和退役美國軍人聽力受損。3M發表聲明表示，「該協議並不意味著承認責任」。並補充說，如果協議中的某些商定條款未得到履行，該公司準備繼續在訴訟中為自己辯護。

谷歌AI 功能每月收30元費用

谷歌計畫向大型企業每個使用其人工智慧(AI)強化功能用戶收取每月30元費用；這些強化功能正加入Gmail和其他生產力套件中。這項名為Duet AI的技術成本與微軟的365 Copilot強化功能一樣高，後者可能在明年上半年推出。兩家公司一直在競相將生成式AI添加到更多核心產品中。

GM與谷歌擴大AI合作範圍

通用汽車正與谷歌合作探索在整個汽車製造業務中採用人工智慧(AI)技術的機會。兩家企業針對生成式或對話式AI的廣泛合作夥伴關係，擴展兩者在通用汽車2022年推出OnStar互動式虛擬助手(IVA)方面的合作。IVA系統的演算法使用谷歌雲端的對話式AI技術，為OnStar用戶提供協助。

Google地圖 找到獲利密碼

Google計劃出售旗下地圖新API（App開發介面）的取用權限，將提供太陽能、能源和空氣品質等資訊，協助企業開發相關產品，第一年的進帳目標定在1億美元。

將地圖產品貨幣化反映出這家搜尋引擎大廠在經濟放緩的情況下面臨營收壓力。該公司目前將用於導航的地圖API授權給Uber等公司使用。

聯邦快遞明年調漲進口運費

聯邦快遞表示，自2024年1月1日起將提高進口運費和清關服務費，以努力提高獲利能力。該公司發表聲明表示，聯邦快遞美國國內、出口和進口服務的運費將平均上漲5.9%。其地面和送貨上門單位運費也同幅調升。貨運費率將平均上漲5.9%至6.9%，這些新費率僅適用於美國境內貨件。