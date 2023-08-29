史指未現連漲 險創危機新高

雖然Fed主席鮑爾表態將繼續升息 ，但史坦普500指數繼25日收漲後，28日再度上揚。

史指8月前19個交易日從未出現連續上漲。若非28日中斷這種情況，將是2010年5月全球金融危機以來，第一個沒有連續兩個交易日上漲的月份。

這種模式顯示，即使有人工智慧(AI)狂潮、優於預期的財報以及Fed在經濟降溫後轉向降息的猜測推動股市大漲，投資人仍缺乏信心。

截至7月底，史指已較去年10月低點上漲近30%。但後來隨著經濟出人意料的韌性和粘性通膨讓市場預期Fed將維持高利率，情緒發生轉變。

Strategas Securities LLC的ETF和技術策略師索恩(Todd Sohn)表示：「美股 在7月下旬一直非常火爆，現在正處於降溫並觀察下一步的階段。」「利率方面的明確走勢肯定會有所幫助。Fed結束升息可能是下一個催化劑。」

漲勢停滯的原因很簡單。8月初即使經濟存在很大的不確定性，但史指已逼近歷史高點不到5%。隨後，殖利率 上升、擔憂利率和淡季模式的綜合作用，讓空頭占了上風。

許多人寄望於輝達，看好該公司靠AI推動科技股飆升。但即使這家晶片製造商發布驚人的財測，也不足以重新點燃這種情緒。摩根史坦利策略師威爾森指出，這是今年反彈已經「耗盡」的一個訊號，預示著未來還會有更多下跌。

史指8月至今僅有7天上漲。9月往往更不是股市的好時機；過去30年史指在9月平均下跌0.4%，是一年中最糟糕的一個月。

未來幾周美股走勢將取決於債券殖利率上漲的幅度和速度。這對科技股和成長股尤其重要，它們的預期獲利是在未來數年呈現；隨著殖利率上升，它們的獲利會貶值。10年期國債殖利率在過去6周有5周上漲。（財經新聞組）