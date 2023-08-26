掌蘋果12年 庫克至少再做3年

路透 庫克可能成為蘋果史上任期最長CEO。（路透）

蘋果CEO庫克 在2011年8月24日接下喬布斯的CEO職務，到美東時間24日剛好滿12年。

蘋果公司董事會在2011年8月24日宣布聯合創始人喬布斯卸任CEO，並任命當時的營運長庫克接任CEO，即刻生效。

在宣布喬布斯辭任CEO的同時，蘋果公司董事會還宣布喬布斯被選為董事長，庫克也在此時加入董事會。但遺憾的是當時喬布斯已身患重病，在6周之後的10月5日就因病辭世。

作為喬布斯欽定的接班人，庫克時常被拿來與喬布斯比較。外界也普遍認為擅長供應鏈管理的庫克，在產品創新能力上與喬布斯相距甚遠。他領導下的蘋果，在產品創新方面與喬布斯時期也有明顯差距。

但在擔任CEO期間，他領導下的蘋果仍平穩發展，iPhone、iPad、Mac等主要硬體產品線持續更新，在設計上都有重大調整。Mac產品線也已完成過渡至自主晶片 ，在晶片這個關鍵零件上自主性更強。

在新產品線方面，蘋果在2014年9月推出Apple Watch，隨後持續更新。在今年6月則是推出混合實境(MR)頭盔產品VisionPro，起價高達3499元，將在明年年初開始上市。

在庫克擔任CEO期間，蘋果公司在業績上也有很大的進展，市值多次創下新高，先後跨越1兆元、2兆元和3兆元門檻，在科技類公司中長期高居榜首。

而在接任蘋果CEO之後，庫克也完成了喬布斯生前就在規劃的蘋果新總部的建設，在2017年正式投入使用。新總部園區內用於發布會等重要活動的禮堂，也被命名為喬布斯劇院，以示對他的紀念，並於2017年9月13日舉行了首場新品發布會。

從蘋果2020年9月份授予的股票期權來看，已擔任蘋果CEO 12年的庫克，很有可能還會再擔任3年，一直到2025年。屆時他將超過喬布斯，成為為蘋果任職時間最長的CEO。