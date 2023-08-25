我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

除了美、英 變異株BA.2.86現蹤更多國 專家回應了

李玟生前控遭霸凌 眾人聲援 「中國好聲音」宣布停播

輝達財報證明 AI支出將續增

財經新聞組／綜合報導

輝達截至7月30日的2024財年第2財季財報不僅營收創歷史新高，第3財季的業績財測也高於分析師預期。

得益於其人工智慧(AI)處理器的強勁需求，輝達第2財季營收135.1億元，較上季成長88%，較上年同期成長101%。強勁的營收漲幅也顯示，谷歌、Meta和甲骨文等輝達的主要客戶正在增加AI方面的開支。

同時，輝達還預計第3財季營收將達到160億元，遠高於投行Bernstein分析師預期的113.5億元。

投行Wedbush Securities分析師對此表示，輝達的業績本身給人留下印象深刻，但更重要的是，它對「AI 淘金熱」(AI Gold Rush)有著更大的影響。

Wedbush Securities認為，輝達的強勁業績證明，AI開支會繼續增加，並可避免2000年左右的「網路泡沫破滅」式崩盤。

權威調研機構IDC預計，從2022年到2026年，AI開支將以平均每年27%的速度成長。

Wedbush Securities分析師在最新報告中表示：「這次的AI浪潮，與我們自1995年互聯網問世以來所見過的任何潮流都不同，其影響才剛剛開始波及整個消費者和企業格局。」

Wedbush Securities之前也曾表示，當前的生成式AI熱潮並不是炒作，並將其稱為「正在上演的第四次工業革命」。

Wedbush Securities資深分析師艾夫斯(Dan Ives)當時指出：「這是科技的真正革命，將改變未來20年至30年的科技領域。這才剛剛開始，即使許多人仍持懷疑態度。」

舊金山Fed資深經濟學家多姆斯(Mark Doms)曾在報告中指出，從1995年到2000年，IT產業的年均成長率為24%。但在2001年和2002年，該成長率急劇下降。（財經新聞組）

AI 輝達 舊金山

上一則

美團轉虧為盈 Q2賺6.5億美元

下一則

中國證監會核准 安聯基金落地

延伸閱讀

輝達挖角小鵬汽車自動駕駛副總裁吳新宙

輝達挖角小鵬汽車自動駕駛副總裁吳新宙
輝達250億美元買庫藏股 黃仁勳：AI熱潮至少到明年

輝達250億美元買庫藏股 黃仁勳：AI熱潮至少到明年
買Nvidia太遲？投資專家：不如買台積、AMD風險較小

買Nvidia太遲？投資專家：不如買台積、AMD風險較小
美股早盤／投資人為輝達鼓掌 漲4% 激勵史坦普和那指上揚

美股早盤／投資人為輝達鼓掌 漲4% 激勵史坦普和那指上揚

熱門新聞

過去兩年來美國消費者靠著政府提供的2兆美元現金補助，才能在通膨衝高之際持續花錢。（美聯社）

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

2023-08-20 17:01
台積電為了引進安裝半導體製造設備的專家，與美國當地工會起了鬥爭。 （路透）

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

2023-08-18 17:43
中國房地產開發商恒大、碧桂園債務危機連環爆，加深投資人對經濟前景的疑慮。圖／歐新社

美國也難豁免 中國經濟動盪如何禍延全球？

2023-08-19 11:04
如今美國的名目國內生產毛額（GDP）成長率超越了中國。（美聯社）

還想超英趕美？美國名目GDP成長率已反超中國

2023-08-18 19:21
因輝達業績強於預期而引發的科技股漲勢十分短命，美股大幅下跌。路透

輝達旋風太過短命 道指大跌373點

2023-08-24 17:00
數據顯示，在史坦普500指數十家對中國曝險最高的成分企業中，包括美國晶片大廠高通和德儀。（路透）

中國經濟放緩恐引發漣漪效應 高通、德儀等十家美企曝險最大

2023-08-18 06:36

超人氣

更多 >
房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎

房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎
華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話
瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛
恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡

恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡
紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷

紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷