輝達財報證明 AI支出將續增

輝達 截至7月30日的2024財年第2財季財報不僅營收創歷史新高，第3財季的業績財測也高於分析師預期。

得益於其人工智慧(AI )處理器的強勁需求，輝達第2財季營收135.1億元，較上季成長88%，較上年同期成長101%。強勁的營收漲幅也顯示，谷歌、Meta和甲骨文等輝達的主要客戶正在增加AI方面的開支。

同時，輝達還預計第3財季營收將達到160億元，遠高於投行Bernstein分析師預期的113.5億元。

投行Wedbush Securities分析師對此表示，輝達的業績本身給人留下印象深刻，但更重要的是，它對「AI 淘金熱」(AI Gold Rush)有著更大的影響。

Wedbush Securities認為，輝達的強勁業績證明，AI開支會繼續增加，並可避免2000年左右的「網路泡沫破滅」式崩盤。

權威調研機構IDC預計，從2022年到2026年，AI開支將以平均每年27%的速度成長。

Wedbush Securities分析師在最新報告中表示：「這次的AI浪潮，與我們自1995年互聯網問世以來所見過的任何潮流都不同，其影響才剛剛開始波及整個消費者和企業格局。」

Wedbush Securities之前也曾表示，當前的生成式AI熱潮並不是炒作，並將其稱為「正在上演的第四次工業革命」。

Wedbush Securities資深分析師艾夫斯(Dan Ives)當時指出：「這是科技的真正革命，將改變未來20年至30年的科技領域。這才剛剛開始，即使許多人仍持懷疑態度。」

舊金山 Fed資深經濟學家多姆斯(Mark Doms)曾在報告中指出，從1995年到2000年，IT產業的年均成長率為24%。但在2001年和2002年，該成長率急劇下降。（財經新聞組）