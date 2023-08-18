智慧手機出貨 探10年新低

智慧手嘰市場下滑，但蘋果iPhone仍鶴立雞群。（路透）

Counterpoint Research發布報告表示，受到美國和中國的拖累，今年全球智慧手機出貨量可望創10年來最差。

然而，報告補充指出，由於高階iPhone 銷售保持韌性，蘋果今年可能成為智慧手機出貨量最大的廠商。

評估預期需求時，出貨量並不等於銷售額，而是代表智慧手機供應商向零售商發送的設備數量。

Counterpoint Research表示，預計2023年智慧手機出貨量將同比下降6%至11.5億支。並指出：「亞洲是阻礙正成長的主要地區之一，因為不利因素阻礙了中國年初預期的經濟好轉，而且整體新興市場 的經濟下滑加劇。」

今年中國經濟成長緩慢，未能達到快速復甦的預期，而消費者對支出仍持謹慎態度。

Counterpoint Research資深分析師喬漢(Karn Chauhan)表示，中國智慧手機購買量在高峰時期平均每年4.5億支，現已縮減至每年2.7億支，這是全球智慧手機銷量下降的主要原因。

Counterpoint報告指出，北美地區繼續抑制全球復甦，今年上半年表現「令人失望」，導致該地區全年銷售下滑兩位數，「即使就業 市場強勁且通下降，但消費者對升級設備猶豫不決，導致美國和全球的保有率率創下歷史新高。」

雖然智慧手機整體出貨量下降，但價格較高的高階市場仍保持相當的韌性。

蘋果準備在9月推出下一款旗艦智能手機iPhone 15。Counterpoint表示，這可能會讓該公司業績在今年年底前表現強勁。

Counterpoint Research北美研究總監菲爾德哈克(Jeff Fieldhack)表示，「我們正密切關注第4季，因為iPhone 15的發表是電信商搶奪高價值客戶的一個窗口。針對龐大的iPhone 12換機潮，促銷活動將會非常積極，這讓蘋果處於有利地位。」