我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

智慧手機出貨 探10年新低

財經新聞組／綜合報導
智慧手嘰市場下滑，但蘋果iPhone仍鶴立雞群。（路透）
智慧手嘰市場下滑，但蘋果iPhone仍鶴立雞群。（路透）

Counterpoint Research發布報告表示，受到美國和中國的拖累，今年全球智慧手機出貨量可望創10年來最差。

然而，報告補充指出，由於高階iPhone銷售保持韌性，蘋果今年可能成為智慧手機出貨量最大的廠商。

評估預期需求時，出貨量並不等於銷售額，而是代表智慧手機供應商向零售商發送的設備數量。

Counterpoint Research表示，預計2023年智慧手機出貨量將同比下降6%至11.5億支。並指出：「亞洲是阻礙正成長的主要地區之一，因為不利因素阻礙了中國年初預期的經濟好轉，而且整體新興市場的經濟下滑加劇。」

今年中國經濟成長緩慢，未能達到快速復甦的預期，而消費者對支出仍持謹慎態度。

Counterpoint Research資深分析師喬漢(Karn Chauhan)表示，中國智慧手機購買量在高峰時期平均每年4.5億支，現已縮減至每年2.7億支，這是全球智慧手機銷量下降的主要原因。

Counterpoint報告指出，北美地區繼續抑制全球復甦，今年上半年表現「令人失望」，導致該地區全年銷售下滑兩位數，「即使就業市場強勁且通下降，但消費者對升級設備猶豫不決，導致美國和全球的保有率率創下歷史新高。」

雖然智慧手機整體出貨量下降，但價格較高的高階市場仍保持相當的韌性。

蘋果準備在9月推出下一款旗艦智能手機iPhone 15。Counterpoint表示，這可能會讓該公司業績在今年年底前表現強勁。

Counterpoint Research北美研究總監菲爾德哈克(Jeff Fieldhack)表示，「我們正密切關注第4季，因為iPhone 15的發表是電信商搶奪高價值客戶的一個窗口。針對龐大的iPhone 12換機潮，促銷活動將會非常積極，這讓蘋果處於有利地位。」

iPhone 就業 新興市場

上一則

電子商務亮眼 沃爾瑪調升財測

下一則

中國2線城市救房市 降低第二間房頭期款比例下限

延伸閱讀

iPhone 15下月登場？現身認證網站 新功能幫果粉省錢

iPhone 15下月登場？現身認證網站 新功能幫果粉省錢
蘋鏈旺季 鴻海奪下近6成訂單 趕工iPhone 15

蘋鏈旺季 鴻海奪下近6成訂單 趕工iPhone 15
iPhone通話結束鈕 蘋果再搬回螢幕底部垂直居中位置

iPhone通話結束鈕 蘋果再搬回螢幕底部垂直居中位置
蘋果「電池門」事件砸5億和解 果粉每人獲賠65元

蘋果「電池門」事件砸5億和解 果粉每人獲賠65元

熱門新聞

華為最新發布的作業系統─鴻蒙4.0。（取自華為官網）

華為鴻蒙4.0的下一仗怎麼打？

2023-08-13 11:44
自稱是「股神」巴菲特弟子的價值投資人斯皮爾近來透露，他並未持有輝達股票，也不打算投資這家繪圖晶片大廠，原因是估值太高。圖為股神巴菲特。 （美聯社）

自稱「巴菲特弟子」的這位操盤手 勸投資人遠離Nvidia 原因曝光

2023-08-14 08:10
圖為遠洋集團在西安的建案。（圖取自遠洋集團網頁sinooceangroup.com）

中國國有房企也爆雷 遠洋集團違約今起停牌

2023-08-14 10:53
台積電為加快在亞利桑納州建造晶片廠，正從台灣加派有經驗技工前來支援。（路透）

台積電亞利桑納州廠遭工會請願 要求擋台灣人力

2023-08-14 07:32
昔日的債券天王、品浩（Pimco）創辦人葛洛斯（Bill Gross）表示，看多股市和債市的人都錯了，因為這兩個市場都被高估了。路透

直言股債市場都高估了 葛洛斯：這個資產擁有最佳價值

2023-08-12 14:15
知名暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特清崎認為，近來「股神」巴菲特（見圖）不斷為執掌的波克夏公司累積庫存現金，是在等待股市崩盤後進場。 （美聯社）

巴菲特和大賣空本尊動作頻頻 富爸爸作者指全在等美股出事

2023-08-17 08:24

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下