消費動能強勁 市場反應落後

整個2023年，美國消費者的表現令華爾街 感到驚訝，導致美國經濟出現意想不到的成長水平，並迫使經濟學家延後其衰退預期時間。

美國商銀在最新報告中表示，雖然「優於預期」，但市場並未完全反映出這種韌性。

美國商銀經濟團隊最近取消了2024年經濟衰退的預測，預計2023年消費者支出將成長2.3%，高於之前的2.1%；2024年將成長1.1%，高於之前的0.1%。

美國商銀股票 和量化策略師蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)認為，這意味著非必需消費品股票的定價應該有所不同。

她在最新報告中寫道：「我們的經濟學家預測會出現軟著陸，但投資 人似乎已經做好了應對金融危機式衰退的準備。」「在我們的歷史數據中，無論是多頭基金還是對沖基金，主動型基金在非必需消費品中的相對權重都處於歷史最低水平。」

在報告中，美國商銀將非必需消費品產業的評級從「減碼」調升至「加碼」。

富國銀行經濟部門在上周報告中寫道：「經濟活動放緩，而不是徹底收縮，就代表2023年上半年支出具有潛在的韌性。」

根據美國商銀的數據，本季至今的財報中，非必需消費品的表現優於其他產業，創本季以來最大收益。

在另一份報告中，美國商銀股票分析師歐姆斯(Roberty Ohmes)和派瑞(Alexander Perry)將Dick's Sporting Goods的目標價從170元提高到180元，同時將Academy Sports and Outdoors的目標價從75元提高到80元。

分析師寫道：「非必需消費品估值的反彈可能會支撐這兩支股票，特別是休閒品牌和零售商在牛市第一年普遍表現出色。」