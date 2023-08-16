我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

消費動能強勁 市場反應落後

財經新聞組／綜合報導

整個2023年，美國消費者的表現令華爾街感到驚訝，導致美國經濟出現意想不到的成長水平，並迫使經濟學家延後其衰退預期時間。

美國商銀在最新報告中表示，雖然「優於預期」，但市場並未完全反映出這種韌性。

美國商銀經濟團隊最近取消了2024年經濟衰退的預測，預計2023年消費者支出將成長2.3%，高於之前的2.1%；2024年將成長1.1%，高於之前的0.1%。

美國商銀股票和量化策略師蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)認為，這意味著非必需消費品股票的定價應該有所不同。

她在最新報告中寫道：「我們的經濟學家預測會出現軟著陸，但投資人似乎已經做好了應對金融危機式衰退的準備。」「在我們的歷史數據中，無論是多頭基金還是對沖基金，主動型基金在非必需消費品中的相對權重都處於歷史最低水平。」

在報告中，美國商銀將非必需消費品產業的評級從「減碼」調升至「加碼」。

富國銀行經濟部門在上周報告中寫道：「經濟活動放緩，而不是徹底收縮，就代表2023年上半年支出具有潛在的韌性。」

根據美國商銀的數據，本季至今的財報中，非必需消費品的表現優於其他產業，創本季以來最大收益。

在另一份報告中，美國商銀股票分析師歐姆斯(Roberty Ohmes)和派瑞(Alexander Perry)將Dick's Sporting Goods的目標價從170元提高到180元，同時將Academy Sports and Outdoors的目標價從75元提高到80元。

分析師寫道：「非必需消費品估值的反彈可能會支撐這兩支股票，特別是休閒品牌和零售商在牛市第一年普遍表現出色。」

股票 華爾街 投資

上一則

財經簡訊

下一則

惠譽：銀行面臨全面降評風險

延伸閱讀

美議員郵件遭中國駭客入侵 誓言確保台軍售交付

美議員郵件遭中國駭客入侵 誓言確保台軍售交付
最大債券ETF上演出走潮 多家法人卻嗅到美債買進時機

最大債券ETF上演出走潮 多家法人卻嗅到美債買進時機
賴清德過境美符合一中政策 美籲北京勿藉機尋釁

賴清德過境美符合一中政策 美籲北京勿藉機尋釁
美前國安官員：賴清德修正立場 華府舒心

美前國安官員：賴清德修正立場 華府舒心

熱門新聞

台積電至美國設廠卻面臨缺工問題。 聯合報系資料照片

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

2023-08-08 16:15
華為最新發布的作業系統─鴻蒙4.0。（取自華為官網）

華為鴻蒙4.0的下一仗怎麼打？

2023-08-13 11:44
圖為遠洋集團在西安的建案。（圖取自遠洋集團網頁sinooceangroup.com）

中國國有房企也爆雷 遠洋集團違約今起停牌

2023-08-14 10:53
自稱是「股神」巴菲特弟子的價值投資人斯皮爾近來透露，他並未持有輝達股票，也不打算投資這家繪圖晶片大廠，原因是估值太高。圖為股神巴菲特。 （美聯社）

自稱「巴菲特弟子」的這位操盤手 勸投資人遠離Nvidia 原因曝光

2023-08-14 08:10
台積電為加快在亞利桑納州建造晶片廠，正從台灣加派有經驗技工前來支援。（路透）

台積電亞利桑納州廠遭工會請願 要求擋台灣人力

2023-08-14 07:32
昔日的債券天王、品浩（Pimco）創辦人葛洛斯（Bill Gross）表示，看多股市和債市的人都錯了，因為這兩個市場都被高估了。路透

直言股債市場都高估了 葛洛斯：這個資產擁有最佳價值

2023-08-12 14:15

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現