憂美國債務危機臨頭？克魯曼：不如「憂天」來得實際

紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

三大信評機構之一的惠譽（Fitch）1日突然摘除美國AAA頂級債信桂冠，引來多位經濟學家批評「怪異」、「荒謬」。究竟降評舉動是怎麼怪？又荒謬在哪？2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 在紐約時報專欄發表長文解析此事。

首先要弄清楚的是，調降美債信評的意義何在？美國是個國家，不是一家公司；若是公司，現金的確有可能用罄。美國甚至不是像希臘那樣的國家，積欠了歐元巨債，而歐元卻不是希臘能掌控的貨幣。美國呢？欠的是美元債務，而美國可印美鈔。這未必表示美國就不可能發生無法償債的問題，也不是說政府債務水準無關緊要；而是說，所謂「美國債 務危機」的說法較難以取信於人。更何況，拿筆算一算或把史書翻一翻便知，那種危機在可見的未來不太可能在美國發生。

英、日都未爆債務危機 美國在恐懼什麼

多數經濟學家相信，美國政府債務占國內生產毛額（GDP）的比率總是有其限度。不過，回顧過往歷史和他國經驗便知，美國此刻距離觸及那種極限，還遠得很。

最明顯的一例是日本。日本累積的債務相對於GDP的比率，遠比美國來得高。數十年來，對日本債務危機的示警聲不絕於耳，但危機至今未爆發。

更令人訝異的實例在英國。在19世紀和20世紀大半時期，英國的債務水準都遠高於美國今天的情況，卻也未面臨債務危機。

那麼，為什麼突然間，美國債台高築又令人憂心如焚？最近引起眾人關注的一個理由是：利息償付成本升高。美國聯準會（Fed）已大幅提高利率 抑制通膨，連帶推升政府的利息支出成本，以絕對金額計算和以占GDP百分比計算皆然。

即使在此刻，利息支出占GDP的比率，仍遠低於1990年代初的水準；不過，近年來已大幅攀升。因此，一些人擔心起「債務螺旋」：利息支出升高導致債務增加，進而推升利息支出，又再加重債務負擔，形成惡性循環的財政困境。

該擔心這個問題嗎？克魯曼不以為然。

美國不致發生債務螺旋 用公式算算便知

外行人可能見到國債32兆美元，就捉狂咆哮。但克魯曼強調，專家看一國債務時，最關注的不是絕對金額，而是債務相對於GDP的百分比率。赤字會導致債務增加，使那個百分比的分子增加。但通膨和經濟成長都會使分母增加，在其他因素不變下，降低那個比值。

克魯曼舉一個公式： 債務變化/GDP = 原始赤字/GDP + (r-g)*(債務/GDP)

「原始赤字」指的是未計入利息支付的預算赤字，「r」指的是政府債務利率，「g」指的是經濟成長率。

「債務螺旋」發生在r比g大很多的情況。在那種情況下，債務遞增導致債務累積速度加快，且愈來愈快。

但誠如備受尊崇的前國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家布蘭夏（Olivier Blanchard）數年前所言，回顧往年，r通常都小於g，因此不會發生債務螺旋。

當今利率已走高，會不會改變這個結論呢？克魯曼認為倒不至於。美國10年期抗通膨債券（TIPS）的利率現為1.83%，與多數人估計的美國可持續經濟成長率很接近。假如從那些估計值中取最低的數值，美國有可能面臨一波債務螺旋，但也會是「非常慢動作進行」的螺旋。

換句話說，如果r是1.8，而g只有1.6，在債務占GDP比率達100%時要穩定負債比率，原始預算盈餘必須達到GDP的2%；債務若增至150%，那麼所需的原始盈餘只要提高到3%。

由此可知，在面對未來債務將大增的前景時（例如美國此時），最大問題不在現有債務的利息支出，而在原始預算赤字。

美國仍有舉債空間 化解政治僵局才能治本

意思是：這基本上是政治議題。克魯曼重申，別理會那些動輒咆哮債務幾兆幾兆美元的人士，也別理會那些痛批政府支出有多浪費的人士。他形容美國聯邦政府基本上是個「有軍隊的保險公司」，公帑主要花在民眾想要的東西上，像是國防軍費、社會安全和健保計畫。問題是，美國「有個有效的攔阻聯盟，反對增稅以支付那些計畫，所以美國將持續累積債務，直到那僵局化解為止」。

然而，歷史顯示，美國舉債空間仍有餘裕。

結論是：短期內，美國幾乎確定不會遭遇債務危機，甚至未來10年或20年也不會。若憂慮的是更長遠的未來，克魯曼建議，把注意力從「債務失控」轉向「氣候變遷失控」，那麼憂慮會更有道理。