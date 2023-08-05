美國內線航空業 遇亂流

航班受擾亂及通膨，墊高了航空公司的成本，為此捷藍航空已調降全年展望。（路透）

捷藍（JetBlue）、阿拉斯加航空公司等經營美國國內線的美國航空業者，原本預期後疫情 時代的出遊潮能帶動夏季機票價格飆漲，不料國內旅客竟偏好出國旅行，導致業者只能被迫調降機票價格以吸客。

新的勞動合約、航班受擾亂及通膨，也墊高了航空公司的成本。為此，捷藍已調降全年展望，西南航空等業者也暗示正承受壓力，與數月前產業主管保證大量需求將維持不墜，形成強烈對比。儘管美國國內線的機票價格，可能因數月後的假期返鄉潮上漲，但目前的情況反映出嚴苛的現實考驗，以及解封後的旅遊熱潮已降溫。

摩根大通 分析師貝克說：「若業者未能迎合高階市場、無法仰賴客戶的忠誠度、及未能經營國際航線 ，那麼第3季的業績表現將令人失望。」

美國消費者傾向出國旅行，背後有幾個原因，尤其各國的新冠防控措施是多年來首度放寬，美國人終於能輕鬆遠行，不必接受昂貴檢驗和漫長隔離。

美國航空協會說，在7月，國內航班的旅客數比2019年同期下滑2%，但同期跨大西洋航班的旅客數成長14%，可見美國人正湧向歐洲。

這項轉變所帶來的衝擊超出航空業的預期，且在此之前航空公司已陸續增加運能。根據訂票應用程式（App）Hopper.com的數據，這影響了機票價格，目前美國國內來回機票的價格，與2022年和2019年相比低約11%，且直到年底的假期來臨前，都料將保持在低於2019年價位的水準。