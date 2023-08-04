晶片業績雖弱 最糟時刻已過

雖然晶片 股業績顯示疲軟，但訊號顯示，半導體業最糟糕的時期可能快要過去。

AMD預計第3季銷售額57億元，低於分析師預計的58.1億元。與此同時，該公司表示，「個人電腦(PC)市場疲軟」拖累其客戶端領域第2季營收下降54%。數據中心業務銷售額下降11%，部分原因是企業需求疲軟。AMD CEO蘇姿丰(Lisa Su)表示，AMD正在走出PC的「波動周期」。

高通 則預計第4季每股獲利在1.8到2元之間，銷售額在81到89億元之間，低於分析師的普遍預期。高通在財報聲明中強調其人工智慧(AI)戰略，因為半導體公司尋求利用產業對執行ChatGPT等軟體所需晶片的關注。他表示，高通能在手機上而非雲端伺服器上執行AI模型，為該公司提供實現「拐點」的機會，從而推動未來的成長。

疫情時期電子產品榮景的後座力仍在困擾晶片製造商，主要是庫存過高。摩根史坦利的數據顯示，2023年第1季全球供應鏈的晶片總庫存為258天，比歷史中位數高出76天。

在疫情最嚴重的時候，半導體短缺影響從汽車到遊戲機各個層面，現在這種短缺已經變成供應過剩，讓一些全球最大晶片製造商受到衝擊。但有跡象顯示，記憶晶片的庫存狀況終於開始好轉。

這在一定程度上要歸功於製造商的大幅減產，尤其是三星 電子。高盛估計，三星已經將用於處理器的DRAM和用於記憶晶片的NAND產量削減約20%至25%。預計三星將進一步將NAND產量削減5%至10%；這已有效支撐價格，尤其是DRAM。

對於大多數晶片業投資客來說，2021年和2022年初的榮景已成遙遠的記憶。好日子還沒有到來，但隨着庫存最終被削減，以及AI提高獲利率，本輪下行周期最糟的時刻可能終於要過去了。（財經新聞組）