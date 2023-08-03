AMD擬合規開發陸版AI晶片

AMD表示發現專門針對中國市場開發人工智慧(AI)晶片、但又不違反美國出口限制的機會，一如競爭對手輝達和英特爾的作法。CEO蘇姿丰(Lisa Su)在1日晚間的財報電話會議上表示，中國是一個「重要」市場，這家半導體巨頭希望完全遵守美國的出口管制。

凱雷集團上季獲利下滑26%

凱雷集團(Carlyle Group Inc.)第2季獲利下降，凸顯出新任CEO史瓦茲(Harvey Schwartz)尋求重新定位這家私募股權公司所面臨的挑戰。該公司在財報聲明中表示，可分配收益較上年同期下降26%至3.888億元，合每股88分。仍然超出分析師平均預期的67分。

成本降低 Humana獲利超標

受醫療成本增幅低於預期推動，Humana第2季獲利超出華爾街預期。根據Refinitiv的數據，Humana本季醫療損失率為86.3%，高於去年同期的85.8%，但低於平均預期的86.5%。不計一次性項目，截至6月30日當季每股獲利8.94元，高於平均預期的每股8.82元。

跟進同業 Phillips 66獲利墜

Phillips 66第2季獲利大幅下滑，成為最新一家獲利率 較上年同期大幅下滑的煉油商。去年由於燃料需求反彈，加上疫情時期煉油廠關閉和俄羅斯入侵烏克蘭造成的中斷，迫使供應緊縮，煉油廠的獲利率大幅提高。截至6月30日當季獲利17億元，合每股3.72元；去年同期為32億元或每股6.53元。

百勝餐飲上季獲利佳 營收差

百勝餐飲集團上季業績好壞參半，塔可鐘和必勝客的同店銷售令人失望。第2季淨利4.18億元，合每股1.46元，高於去年同期的2.24億元和每股77分。不計其他項目，百勝每股獲利1.41元。淨銷售額成長3%達16.9億元，低於預期的17.5億元。本季數位銷售額成長近30%，占總訂單量近半。

利率走升 房貸需求連降3周

抵押貸款銀行家協會(MBA)指出，符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從前周的6.87%升至上周的6.93%。一年前同周利率為5.43%。自5月底以來，利率一直保持在6.5%以上。上周購屋房貸申請量較前周下降3%，較一年前同周減少26%。購屋需求連降3周至6月初以來最低水平。