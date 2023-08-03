我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

有效削減成本 CVS Q2業績佳

財經新聞組／綜合報導

因削減成本並解雇數千名員工，CVS Health第2季獲利和營收超出預期。

在分別以80億元收購Signify Health和106億元收購 Oak Street Health後，CVS實施了一項成本削減計畫，進一步進軍醫療保健服務領域。該計畫部分內容要求裁員5000人。

這家醫療保健巨頭本季淨利為19.1億元，合每股1.48元，較2022年同期下降37%，當時的淨利為30.4億元，合每股2.29元。排除一次性項目，CVS本季每股獲利2.21元，高於預期的2.11元。

該公司本季營收為889億元，較去年同期成長10%，高於預期的865億元。

CVS維持全年調整後獲利每股8.5至8.7元的財測不變；上季由於近期收購相關成本而將財測削減了20分。

該公司的健康服務部門營收462.2億元，較2022年同季成長7.6%。該部門包括藥品福利管理部門CVS Caremark，以及在醫療診所或經由遠距醫療提供的居家醫療保健服務。

由於處方藥量增加，CVS零售藥房部門銷售額達到287.8億元，也較去年同期成長7.6%。與去年同期相比，30天的處方數量增加了2.4%，其中不包括新冠疫苗接種。與2022年同季相比，同店處方量成長近5%。

該公司的健康保險部門營收267.5億元，較2022年第2季增加17.6%。該部門包括Aetna的平價醫療法案、優惠醫療保險(Medicare Advantage)、醫療補助以及牙科和視力計劃。

保險部門的醫療福利比率本季上升至86.2%，而去年同期為82.7%。較低的比率通常代表公司收取的保費多於支付的福利，從而導致更高的獲利能力。其計算方式是衡量支付的醫療費用總額相對於收取保費的比率。

醫療保險 福利 保費

上一則

惠譽調降評級 那指大跌逾2%

下一則

財星500大企業 沃爾瑪連霸

延伸閱讀

Uber史上首度獲利 調升本季財測

Uber史上首度獲利 調升本季財測
伊州車險保費飆漲 45%考慮不保 近2成已棄保

伊州車險保費飆漲 45%考慮不保 近2成已棄保
加州全保明年調漲9.6% 費用由納稅人買單

加州全保明年調漲9.6% 費用由納稅人買單
通用汽車調升財測 擴大削減成本

通用汽車調升財測 擴大削減成本

熱門新聞

有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德本月接受訪問，對輝達、特斯拉、Meta品頭論足一番。(路透)

為何賣掉Nvidia？AI選股有3條件？「女股神」伍德全說了

2023-07-27 09:56
Meta執行長查克柏格透露Threads 1億用戶中有過半不再使用；馬斯克則宣布X的月活躍用戶創下新高，頗有暗中較勁的意味。（美聯社）

查克柏格認Threads 1億用戶流失逾半 馬斯克PO文暗較勁

2023-07-29 07:37
Fed如市場預期升息1碼，利率升至逾22年來最高水準。路透

Fed如市場預期升息1碼 升息是否告尾聲仍不明朗

2023-07-26 14:23
Clean Energy Transition的管理合夥人雷坎德說，如果OPEC+在產量政策的團結崩解，這個聯盟可能會瓦解，而國際油價恐怕會跌至每桶35美元。(路透)

投資專家：OPEC+可能瓦解 油價將跌至每桶35美元

2023-07-27 15:07
X公司28日在其總部大樓屋頂放置「X」新標誌，舊金山市政府同日對此展開調查。（美聯社）

馬斯克在推特大樓設置「X」新logo 遭舊金山市府調查

2023-07-30 07:31
雖然美國聯準會（Fed）升息周期預料即將結束，但債市專家認為美債仍存在諸多風險。（路透）

升息周期將結束…專家曝美債市場仍面臨諸多風險 多頭行情還不明確

2023-07-30 08:53

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成