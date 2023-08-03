有效削減成本 CVS Q2業績佳

因削減成本並解雇數千名員工，CVS Health第2季獲利和營收超出預期。

在分別以80億元收購Signify Health和106億元收購 Oak Street Health後，CVS實施了一項成本削減計畫，進一步進軍醫療保健服務領域。該計畫部分內容要求裁員5000人。

這家醫療保健巨頭本季淨利為19.1億元，合每股1.48元，較2022年同期下降37%，當時的淨利為30.4億元，合每股2.29元。排除一次性項目，CVS本季每股獲利2.21元，高於預期的2.11元。

該公司本季營收為889億元，較去年同期成長10%，高於預期的865億元。

CVS維持全年調整後獲利每股8.5至8.7元的財測不變；上季由於近期收購相關成本而將財測削減了20分。

該公司的健康服務部門營收462.2億元，較2022年同季成長7.6%。該部門包括藥品福利 管理部門CVS Caremark，以及在醫療診所或經由遠距醫療提供的居家醫療保健服務。

由於處方藥量增加，CVS零售藥房部門銷售額達到287.8億元，也較去年同期成長7.6%。與去年同期相比，30天的處方數量增加了2.4%，其中不包括新冠疫苗接種。與2022年同季相比，同店處方量成長近5%。

該公司的健康保險部門營收267.5億元，較2022年第2季增加17.6%。該部門包括Aetna的平價醫療法案、優惠醫療保險 (Medicare Advantage)、醫療補助以及牙科和視力計劃。

保險部門的醫療福利比率本季上升至86.2%，而去年同期為82.7%。較低的比率通常代表公司收取的保費 多於支付的福利，從而導致更高的獲利能力。其計算方式是衡量支付的醫療費用總額相對於收取保費的比率。