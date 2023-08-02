蘋果微軟市值 分居全球冠亞

繼今年科技股大幅上漲後，科技巨頭蘋果和微軟 在7月底仍是全球市值最大的兩家公司。

受向新市場擴張以及美國升息轉趨溫和預期的提振，蘋果公司上個月成為全球第一家市值達到3兆元的公司。

Alphabet、Meta Platform、晶片 製造商英特爾和晶片設備製造商Lam Research等公司的強勁財報提振了上個月的整體市場情緒。

Facebook母公司Meta的市值在7月躍增超過10%，主要歸功於該公司樂觀的營收財測和第2季廣告收入的強勁成長。

受雲端計算和辦公軟體業務成長的推動，微軟第4財季營收也超過華爾街預期，但該公司還制訂了一項積極的支出計畫以滿足人工智慧(AI )需求，7月股價下跌1.4%。截至7月底，其市值為2.49兆元。

Wedbush分析師艾夫斯(Dan Ives)表示：「我們仍然堅信今年新的科技牛市已經開始，並且相信AI淘金熱是類似於網路誕生的『1995年時刻』，而不是1999/2000年的泡沫時刻。」

在金融領域，摩根大通市值上個月增加約8.6%。因其從借款人利息支付中獲得更多收入，並受惠於收購第一共和銀行。

Refinitiv數據顯示，69%的美國大中型企業第2季獲利超出分析師預期，其中科技業占這些意外驚喜的82%。