成本降 麥當勞靠平價勝出

麥當勞靠低成本推出平價食品，在同業中搶得先機。（路透）

麥當勞 上季獲利和可比銷售額超出市場預期，因為該速食連鎖店相對便宜的漢堡和薯條在通貨膨脹環境下吸引了關注成本的食客。

該公司美國門市總獲利率成長了12%，反映出雞肉、奶酪和豬肉等關鍵原料的成本下降帶來的好處。

雖然麥當勞的美國門市被迫提高價格以抵消成本上漲對獲利的打擊，但該公司仍設法將價格保持在低於競爭對手的水平。

例如，紐約麥當勞的一份大麥克售價約為5.89元，而漢堡王 的起司華堡售價為7.29元；溫蒂漢堡(Wendy's)的Dave's Single起司漢堡的價格為6.69元。

麥當勞還提供促銷優惠，吸引更多食客前往其1.3萬多家美國門市。像是推出鬼臉生日餐，這是一種流行的限時紫色奶昔，以紀念麥當勞經賽廣告中的鬼臉角色。

這些舉措，加上連鎖店人員配置的改善，有助其向同行取得更多市占率，而新推出的墨西哥 辣椒培根厚片漢堡和花生醬奶油冰旋風等新產品，預計也將進一步提振銷售。

M Science資深研究分析師古德曼(Matthew Goodman)指出，「麥當勞的執行力看來真的非常扎實。它們利用限時優惠來增加客流量，表現很好，而且真的都全力以赴。」

Placer.ai數據顯示，本季麥當勞美國門市客流量增加了8.4%，遠遠超過了連鎖速食和快餐連鎖店整體客流量1.2%的增幅。

根據Refinitiv IBES數據，麥當勞第2季全球可比銷售額躍升11.7%，輕鬆超過預期的8.88%增幅。

不計項目，麥當勞每股獲利3.17元，高於預期的2.79元。

美國當季可比銷售額成長10.3%，優於預期；而國際營運市場銷售額也成長11.9%，高於預期。

麥當勞包括中國和巴西在內的國際開發加盟市場，表現也優於預期，成長了 14%。