西德州油價 一度衝破80元

自沙烏地阿拉伯和俄羅斯承諾進一步減產以來，國際油價一直在上漲。(Getty Images)

國際油價 27日漲逾1%，西德州 原油期貨更一度升破每桶80美元大關，為今年4月以來首見，主因是石油 輸出國與夥伴國（OPEC+）收緊全球供應量，加上交易員押注美國聯準會（Fed）升息周期已近尾聲。

根據彭博資訊的報價，西德州原油9月期貨27日盤中上漲1.75%，至每桶80.16美元。倫敦布蘭特原油9月期貨則揚升1.3%，攀抵每桶84美元。

自沙烏地阿拉伯和俄羅斯承諾進一步減產以來，國際油價一直在上漲。而從波羅的海和黑海港口出貨的海運石油減少，顯見俄國落實減產。

包含斯塔尼沃（Giovanni Staunivo）在內的瑞銀分析師在報告中寫道：「從基本面的角度來看，近期油價上漲，主要是OPEC+自願減產所致。未來幾個月油市應該會進一步緊俏。」

另一方面，各界日益認為Fed等各國央行的緊縮行動接近尾聲。這將提振全球成長和能源需求的前景，帶動更廣泛的金融市場風險偏好。

Phillip Nova分析師薩赫德瓦則說，中國大陸承諾加大對經濟的政策支持，激起這個全球最大原油進口國石油需求復甦的希望。

市場也緊盯預定8月4日舉行的OPEC+聯合部長級監督委員會（JMMC）會議，因該委員會對石油需求的展望，將是沙國決定是否將每日額外減產100萬桶的行動延長到9月的關鍵。

彭博資訊報導，瑞銀看好布蘭特原油在未來幾個月漲到每桶85~90美元，因而建議有意願的投資人增加原油的多頭部位，「過去一個月，油價呈現上漲的態勢，石油投資人請繫好安全帶」。瑞銀認為，在需求穩步成長的情況下，供應持續減少，會逐步推升油價。

澳洲聯邦銀行（CBA）分析師則預計，布蘭特原油到第4季時將漲到每桶85美元，因各界預計OPEC+減產且需求展現韌性，迫使全球石油庫存下降。

但也有別的因素可能會限制油價的漲幅。若通膨持續頑抗，這就不會是各國政策緊縮的終點。