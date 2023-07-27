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美區域銀行危機 催動合併潮

編譯湯淑君／綜合報導

在美國區域銀行動盪中受重創的西太平洋銀行公司（PacWest），已同意與規模較小的同業加州銀行（Banc of California，BOC）合併。這樁紓困交易顯示，今年3月矽谷銀行（SVB）倒閉引發的一波銀行業危機至今仍餘波盪漾。

這兩家總部在加州的銀行25日宣布合併，條件包括由私募股權投資公司華平投資（Warburg Pincus）與Centerbridge Partners聯手投資4億美元，買下PacWest與BOC合併後新公司約20%的股權，以及購入更多股票的認股權證。PacWest股東將憑每1股取得0.66股BOC普通股。兩家銀行將脫售資產，目標是償付總額130億美元的批發貸款。

按25日收盤價計算，兩家銀行合併的市值略低於18億美元；對照下，光是PacWest去年初市值就有60億美元。由此可見，Fed猛力提高利率打通膨對區域性銀行的打擊多大。

確定與BOC合併，終結數月來PacWest命運未卜的不確定期。如同3月間不堪擠兌倒閉的SVB，PacWest也與加州科技業社群關係密切、儲戶存款有很高比率未投保存款保險、證券投資組合帳面虧損大。利率走高使這些銀行在低利率時期買進的債券貶值，客戶提款潮突然急湧迫使他們賠錢拋售資產。合併消息傳出後，PacWest股價26日早盤暴漲逾27%，加州銀行漲約1%。

兩家銀行的資產合計約值360億美元，合併後將以「加州銀行」作為新公司名稱，由現任BOC執行長渥夫（Jared Wolff）繼續領導。交易預定今年底或明年初完成。

渥夫說：「合併將使我們脫胎換骨。」 PacWest執行長泰勒也說：「我們合併顯然會更好。我相信，這樁合併案對我們所有的利害關係人都有好處。」

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