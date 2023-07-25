牛市接近尾聲 但史指可再漲

由於對人工智慧(AI )的樂觀情緒、美國經濟的相對韌性以及對Fed激進升息周期即將結束的預期，今年以來科技股大幅走高。不過這種趨勢上周明顯反轉。由於Netflix和特斯拉 等科技巨頭財報相繼失利，科技股急速下跌。上周史坦普500指數上漲0.7%，道瓊工業綜合指數上漲2.1%，而以科技股為主的那斯達克指數下跌0.6%。

BCA Research首席全球策略師貝瑞津(Peter Berezin)表示，在美國經濟依然充滿韌性背景下，下半年美股 勢能否持續仍將取決於通膨能否延續降溫。而跡象顯示，這種趨勢「不僅有可能，而且越來越切實」。

在Netflix和特斯拉公布第2季業績後，市場對於科技泡沫的擔憂重新浮出水面。

對此Aegon Asset Management策略師麥克里蒙(Cameron McCrimmon)表示，由幾支科技股帶動的這波漲勢「過頭了」，可能預示即將下跌，「史指廣度越來越窄，受到幾支由AI樂觀情緒的超大型科技股的帶動，這是牛市接近尾聲的經典訊號。」

但另一方面，市場人士觀察發現，史指已經近40個交易日收盤未曾出現過超過1%的跌幅，這種罕見情況往往預示著股市可能還有上漲空間。此外，隨著更多其他類股加入上漲行列，前景反而更加樂觀。

包括英特爾、寶鹼、Nike和雪佛龍在內的藍籌股走高，帶動道指實現連續10個交易日上漲，這也是該指數近6年來最長的連漲走勢，顯示美股漲勢正從少數晶片製造商和科技公司擴散至醫療健康、航空、能源和銀行業等其他經濟領域。

隨著類股輪動的加速，今年史指表現最差的類股如公用事業、醫療健康、金融和能源本月帶動股市上漲。醫療健康和金融類股上周分別上漲3.04%和2.74%，收復年初以來的所有跌幅；能源和公用事業類股則與年初接近持平。（財經新聞組）