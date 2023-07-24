健康優先 美國人冷落冰淇淋

近年來健康主義抬頭，冰淇淋在美國的地位和定位出現微妙變化。（取材自Instagram）

為了健康著想，誘人冰淇淋在美國的地位和定位出現微妙變化。

根據美國農業部 ，含蛋奶的一般冰淇淋(不包括優格、雪酪或低脂無脂冰淇淋)全美消費量連續多年下降。1986年每人平均吃18磅，2021年減至12磅。

冰淇淋在美國史上扮演重要角色。「禁酒令期間」(Prohibition,1920-1933年)，冰淇淋是釀酒廠的救星，二次大戰期間是軍隊提振士氣的重要工具，到了1950年間，更成為美國人珍愛寶藏。

但是，近年來健康主義抬頭，冰淇淋被視為與全脂牛奶、汽水、紅肉及其他曾是美國人不可或缺食品一樣的健康與環境殺手。

冰淇淋的每人平均可用量(per capita availability)1940年代攀至高峰，到了1990至2000年代，注重健康的消費者開始將含糖、高脂食品視為偶爾享用的高價款待，就連美國31冰淇淋(Baskin Robbins)家族成員也不例外。

專書「食品秘辛」(The Secret History of Food，暫譯)作者西格爾(Matt Siegel)說，某些關鍵期讓冰淇淋得以在20世紀嶄露頭角。

第一關鍵期是「禁酒令期間」。當時販賣及飲用酒品變成非法，許多早年創業的酒廠轉而製造冰淇淋，最大啤酒釀造公司安海斯-布希(Anheuser-Busch)及老牌酒廠雲嶺(Yuengling)開始轉型，冰淇淋所含脂肪、糖成了酒精替代品，可撫平情緒。

冰淇淋一時之間大受歡迎，專業期刊「Ice Cream Field」1923年5月發行的內容提到，「製造商對冰淇淋市場前景感到樂觀，認為當年銷售量將比前一年大增。」又說，在全國力行禁酒令、酒吧消失之際，越來越多人吃冰淇淋，銷量必逐年成長。

二次大戰期間，政府甚至用冰淇淋提振軍心。當時前線設置彈出式冰淇淋工廠，將一箱箱冰淇淋送往避彈坑，又斥資一百多萬美元打造冰淇淋駁船，航行太平洋運送冰淇淋。

根據農業部，1946年，全美冰淇淋產量相當於每人22.7磅。

西格爾在書中說，士兵們因冰淇淋得以喘息，冰淇淋產銷相關行業也蓬勃發展。

二次大戰後，全新跨州公路系統及個人冰箱大增讓冰淇淋更加普遍，路上隨處可買、很多人家裡有冰淇淋，西格爾形容，冰淇淋及圍繞冰淇淋的一切都顯得很新奇。

然而如今，人們對冰淇淋似乎不再感到那樣刺激。

西格爾分析，部分原因是新鮮感不再，尤其人們越來越擔心糖對健康的負面影響，冰淇淋的振奮形象隨之消失。

美國31冰淇淋家族成員羅賓斯(John Robbins)竟是帶頭反對冰淇淋和乳製品生產的主要人物之一，他一度被指名為該冰淇淋王國的法定繼承人。

保健雜誌「Life Extension」文章稱，羅賓斯的叔叔巴斯金(Burt Baskin)是31冰淇淋共同創辦人，1967年過世後，羅賓斯開始相信吃越多冰淇淋，罹患心臟病 、糖尿病 及過胖的機率越大。

羅賓斯數十年前遠離31冰淇淋家族事業，投入素食推廣與動物維權，1992年出書闡述對地球有益的飲食。

近年來，對糖及代糖的顧慮越來越普及。

荷蘭合作銀行(Rabobank)乳品業資深分析師福斯(Lucas Fuess)認為健康顧慮是冰淇淋消費量減少的原因之一。據農業部統計，1986至2021年間，低脂、無脂冰淇淋消費量確實增加，由平均每人6.1磅增至6.4磅。

福斯說，甜品選擇增加是另一原因。

另有人認為，人們不再對冰淇淋情有獨鍾是因為越來越多人追求更優質選擇和特定口味，單價貴、購買量隨之減少。

消費者研究機構Circana乳製品顧客透視部門副總克勞福德(John Crawford)說，近幾年，冰淇淋由原本的家庭大筒裝變成個人小包裝，導致每次購買份量縮小。

根據Circana，2018至2022年間，乳製品冰淇淋購買量減少約8%，單位銷售量也減少，但單位銷售額增加，人們花更多錢買到更少冰淇淋。

人們選購的冰淇淋口味趨於多樣化，可根據個人需求選擇多種口味。

小份冰淇淋價格往往比大筒裝昂貴，尤其是高檔品牌。

2000年代，Jeni's、Van Leeuwen和Talenti等優質冰淇淋品牌湧現且備受歡迎，有格雷伯爵茶、櫻桃山羊奶酪等特別口味。

克勞福德說，小而精緻趨勢下，冰淇淋變得更像一種特殊享受。

冰淇淋由大眾化轉變成精緻小巧，仍是點心市場的一大要角。根據Circana，冰淇淋2022年全美銷售額約70億美元，炎炎夏日，人們仍懷抱興奮心情排隊買一勺勺冰淇淋。

黛博拉·李(Deborah Lee)退休前在北卡州經營一家冰淇淋店Blue Ridge Ice Creams達28年，目前專門教導有心投入冰淇淋行業的企業家如何製作冰淇淋。她說，冰淇淋可跨越時空，將永遠存在。