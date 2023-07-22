道指連漲10天 全周上漲逾2%

美股漲跌互現，交易員評估了最新的企業財報，道瓊工業平均指數將連漲動能延長至10個交易日。

道指小漲2.51點或0.01%收3萬5227.69點。史坦普500指數上漲1.47點或0.03%收4536.34點；那斯達克 綜合指數下跌30.5點或0.22%收1萬4032.81點。

道指連續第10個交易日小幅上漲，為2017年8月以來首見。

交易波動很大，因為投資 組合經理人重新調整其資金，以應對那指100訂24日生效的不尋常重新平衡。大量指數和股票期權也於21日到期。

在繁忙的一周財報公布之後，交易員仍關注更多的企業獲利。運輸巨頭CSX因業績不佳而下跌3.71%。與此同時，美國運通下跌3.89%。

財報季至今企業獲利好壞參半。FactSet數據顯示，75%的史指成份股業績報告超出分析師預期。然而，根據The Earnings Scout的數據，這個數字低於80%的3年平均水平。

道指和史指本周分別上漲2.11%和0.61%。那指本周下跌0.42%。

摩根大通 表示，罕病治療開發商Travere Therapeutics具有潛在的實質長期價值。該股上漲3.07%。

人工智慧(AI)推動微軟股價本周創下新高。該股今年來上漲 44%，估值達到一年多以來最高水平，投資人將在下周公布財報時評估如何投資。