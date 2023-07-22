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美國房市復甦訊號 浮現

編譯湯淑君／綜合外電
美國房市衰退可能走完了，現在已展開復甦，整體經濟衰退的機率也降低。（歐新社）
美國房市衰退可能走完了，現在已展開復甦，整體經濟衰退的機率也降低。（歐新社）

不少人仍預料美國難逃一波經濟衰退，但對房市而言，衰退可能走完了，現在已展開復甦，進而降低整體經濟陷入衰退的機率。

華爾街日報（WSJ）報導，雅汀尼研究公司總裁雅汀尼表示，美國經濟衰退並未以遍及經濟各部門的形式出現，但其實早已經歷一波「滾動式衰退」，不同時點衝擊不同部門。首先亮紅燈的就是對房貸利率敏感的住宅市場，在聯準會（Fed）去年啟動升息後便跌進衰退；但現在情況翻轉，原本率先衰退的經濟部門開始復甦，展開一波「滾動式擴張」。

證據俯拾即是。美國全國住宅建商協會（NAHB）7月房市信心指數，從前月的55升至56，儘管仍偏低，已從去年12月墜至31的低點大幅翻揚，且為去年7月來最高。

此外，商務部19日公布，6月新屋開工經季調並折合年率達144萬戶，使第2季平均值升到145萬戶，高於第1季的139萬戶，季增幅是去年初來最大。根據這份報告，亞特蘭大聯邦準備銀行追蹤國內生產毛額（GDP）的模型估計，第2季住宅投資季增年率達0.1%，是2021年第1季以來首度轉正。新屋營建許可增加，指向第3季住宅投資也將成長。

報導指出，美國房貸利率仍高，房市景氣卻反彈，乍看下令人詫異。但阻撓房市復甦的最大絆腳石不是房價高不可攀，而是供應吃緊。許多屋主惜售，以免失去原本鎖住的低房價利率、轉而接受利率。全國房地產經紀人協會（NAR）20日說，6月待售屋僅108萬戶，遠低於2019年6月的192萬戶。

美國房市景氣復甦可望稍稍拉抬GDP成長率，且這股助力可望延續至未來數季，進而降低整體經濟陷入衰退機率，因為通常房市復甦要到衰退結束才會展開。

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