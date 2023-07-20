特斯拉營收創新高 獲利率大減

特斯拉 上季營收創歷史新高，但由於降價和激勵措施，獲利率 下降。

特斯拉第2季營收為249億元，高於市場預期的245.1億元；調整後每股獲利為0.91元，高於預期的0.81元。營收數字較第1季略有增加，較去年同期成長超過45%。

在獲利能力方面，特斯拉調整後淨利為31億元，高於預期的28.7億元，也高於第1季調整後淨利29億元。

備受關注的特斯拉第2季毛利率為18.2%，低於分析師預期的18.8%。第1季特斯拉毛利率為19.3%，低於第4季的24%。特斯拉的營業獲利率跌破10%，降至9.6%，比一年前低了493個基點。

該公司在財報聲明中指出，「即使第1季和第2季初價格下降，我們的營業獲利率仍保持在約10%的健康水平。反映出我們持續的成本削減努力、柏林和德州 持續成功的增產，以及我們在能源、服務和其他業務的強勁表現。」

特斯拉還表示，該公司正在德州奧斯汀的超級工廠進行Cybertruck設備安裝，初步生產預計將在「今年稍後」開始，並向客戶交車首批產品。

過去3個月，特斯拉股價大幅上漲58%，漲幅超過100元。與傳統汽車製造商的充電站合作、AI相關股票的大幅上漲也吸引特斯拉投入，加上第2季強勁的生產和交車數據，都是推高特斯拉股價的原因，並導致分析師紛紛上調其目標價。

本月稍早，特斯拉公布第2季全球產量為47萬9700輛，交車量為46萬6140輛。交車量輕鬆超過華爾街普遍預期的44萬8599輛以及上季的42萬2875輛。第2季產量和交車量均創特斯拉歷史記錄，似乎解決了對第1季需求的擔憂。