紐約梅隆銀行獲利超過預期

由於Fed積極的緊縮政策提高了貸款利息收入，紐約梅隆銀行第2季獲利超出華爾街的目標。本季淨利息收入飆升33%至11億元，而去年同期為8.24億元。根據Refinitiv IBES數據，調整後每股獲利1.38元，輕鬆超過分析師平均預期的每股1.22元。總營收成長5%達44.5億元。

迪士尼在印度 控告谷歌

知情人士透露，迪士尼已向印度一家邦法院提起針對谷歌應用內收費系統的法律挑戰。今年5月，印度競爭監管機構開始對谷歌進行調查；之前一些公司指控谷歌向應用內支付收取服務，違反此前的反壟斷指令。谷歌表示收取服務費支持對Google Play應用商店和Android行動操作系統的投資。

Chipotle將在中東開分店

Chipotle宣布已與其首個加盟經營合作夥伴、總部位於科威特的Alshaya Group簽署協議，將於明年在中東開設分店。Chipotle目前在加拿大和歐洲擁有50多家分店。所有門市均由公司直營，美國約3200家門市也是如此。與Alshaya的合作代表Chipotle在進軍新市場時首次與當地加盟商合作。

印度成iPhone 第5大市場

根據最新報告，印度在第2季成為蘋果第五大iPhone市場，因該公司擴大這個關鍵未來市場的分銷和行銷力度。Counterpoint Research表示，印度第2季iPhone銷量超過德國和法國，目前落後於英國、日本、中國和美國。印度占iPhone 總銷量近4%，同比成長50%。

PNC Financial下修淨利收入

PNC Financial Services Group下修全年淨利息收入(NII)預期，給該行第2季獲利成長蒙上陰影。該行預計2023年NII將較去年成長5%至6%，而之前預測為成長6%至8%。第2季NII躍升15%至35.1億元，每股獲利3.36元。第2季提撥1.46億元信貸損失準備金，而去年同期為3600萬元。

聯航將直飛東京台北馬尼拉

聯合航空宣布未來幾個月內再次擴大亞洲航班，以利用其長途國際旅遊榮景；長途國際航班有助於航空公司在新冠疫情後恢復獲利。從10月29日起將每天經營舊金山和馬尼拉之間的直飛航班，並增加第二條舊金山和台北之間的直飛航班，還計畫恢復從洛杉磯飛往東京成田機場的服務。