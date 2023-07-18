迎重量級財報 美股收漲

在拖延兩年後，特斯拉終於生產第一輛Cybertruck電動皮卡，令同業膽寒。福特汽車急跌5.9%，該公司調降F-150電動皮卡Lightning的價格。通用汽車跌3.1%，Rivian跌3.3%。(路透)

美國股市周一再度上漲，投資 人一面猜測聯準會（Fed）升息周期快要告一段落，一面期待本周公布一波企業財報。

道瓊工業指數上漲76.32點，漲幅0.2%，收在34,585.35點；標普500指數漲17.37點，漲幅0.4%，報4,522.79點；那斯達克 綜合指數漲131.25點，漲幅0.9%，報14,244.95點。

本周公布財報的企業有特斯拉 （Tesla）和Netflix，以及美銀、摩根史坦利和高盛等大型銀行。摩根大通和花旗上周已公布財報。

市場的下一個壓力點將是企業獲利，數以百計的公司未來幾周將公布業績。根據彭博行業研究匯整的數據，標普500指數成份股公司第2季獲利料下降9%，成為2020年以來最糟糕的一季。

芝商所(CME)的FedWatch工具顯示，市場認為Fed下周的政策會議上升息25個基點的可能性為97.3%。

Horizon Investments LLC投資長 Scott Ladner說：「通膨正成為排名第二的問題，排名第一的問題是經濟成長，如今投資人感到放心，相信經濟成長會表現還好。」他說：「無論什麼時候你看到小型股領先大型股和那斯達克，那就說明投資人開始接受美國經濟成長會表現還好的觀點。」

特斯拉大漲3.20%，該公司周六表示，在拖延兩年後，終於生產第一輛Cybertruck電動皮卡。

相形之下，福特汽車急跌5.9%，該公司調降F-150電動皮卡Lightning的價格，這是電動車製造商之間價格戰深化的最新發展。通用汽車跌3.1%，Rivian跌3.3%。

蘋果（Apple）漲1.7%，此前摩根史坦利將其目標價從190美元上調至220美元，理由是看好印度將成為蘋果新興增長動力的前景。

銀行股從上周五的跌勢中回升，標普500銀行股指數漲1.8%，KBW地區性銀行股指數漲2%。富國銀行漲2.7%，摩根大通漲2.4%。

動視暴雪(Activision Blizzard)漲3.5%，微軟表示，已簽署協議，在收購動視暴雪之後，將在PlayStation平台上保留「決勝時刻」遊戲。

此外，微軟獲准就英國阻止該交易的上訴暫停兩個月，以便雙方有更多時間達成協議。

美國電信業者AT&T大跌6.7%，觸及30年最低，此前花旗銀行因其埋在美國境內的鉛電纜存在風險而下調評級。威瑞森通訊大跌7.5%，觸及近13年來最低盤中價位。環保組織已要求美國國家環境保護局確保立即拆除懸掛在電線桿上的所有含鉛的廢棄電纜。

周一公布的疲弱中國經濟數據，對美股以外的市場產生較大影響，油價也因此下跌。

在債券市場，基準的10年期美國公債殖利率收在3.796%，低於上周五的3.818%。